„Es ist wie ein Wunder“: Wie Steffi Lange aus Grimmen 50 Kilo in einem Jahr abnahm

Steffi Lange hat den Kampf gegen die überflüssigen Funde mit Erfolg angenommen. Innerhalb eines Jahres hat die 44-Jährige aus Grimmen (Vorpommern-Rügen) rund 50 Kilo abgenommen. Im Mai 2020 ließ sie sich ihren Magen operativ am Helios-Hanseklinikum verkleinern. Damals wog sie 143-Kilo, heute liegt sie bei 95 Kilo und hat eine kräftige, muskulöse Statur.

„Für mich ist es immer noch ein Wunder. Auch wenn ich selbst dafür viel Sport machen muss“, sagt die Physiotherapeutin und Mutter einer 13-jährigen Tochter. „Schon als Schülerin war ich das dicke Kind. Das wollte ich ändern“, sagt Lange. Das Abnehmen sei dabei ein langjähriger Prozess – ein echter Marathon. „Die medizinische Begleitung begann lange vor der OP.“ Sie hätte sich immer wieder Ziele gesetzt, kurzfristige wie langfristige. Eines davon will sie nun erreichen: „Ich mache beim Rügenbrückenlauf im Walking mit und hole mir eine Urkunde. So etwas hatte ich in meinem Leben noch nicht.“

Steffi Lange ist glücklich. Sie hat in einem Jahr fast 50 Kilo abgenommen - und freut sich nun auf den Rügenbrückenlauf. Quelle: privat

Lange Qual bis zur Operation

Die Sechs-Kilometer-Distanz schafft die Physiotherapeutin mittlerweile spielerisch. Den Schrittzähler hat sie immer dabei. 12 000 bis 13 000 Schritte legt sie täglich zurück. Drei bis vier Mal die Woche geht sie ins Fitnessstudio, macht Kardio- und Muskelaufbautraining. Walken geht sie mehrmals die Woche – auch mit ihrem Mann. „Die ganze Familie zieht mit“, sagt sie. „Rückhalt ist total wichtig. So habe ich es auch geschafft“, sagt Lange. Bis zum medizinischen Eingriff hat sie eine lange Leidenszeit durchgemacht. „Ich habe viele Diäten ausprobiert. Mich echt gequält. Und dennoch bin ich rückfällig geworden.“ Sie gibt zu, dass sie gerne viel und auch ungesund gegessen hat. Ohne professionelle Hilfe wäre sie aus dem Kreis wohl nicht rausgekommen.

Freundin brachte Steffi Lange auf die Idee

Ihr kam die Idee zur OP im Gespräch mit einer Freundin. „Sie sah plötzlich so toll aus. Ich habe sie angesprochen und ausgefragt. Sie hat mir alles erklärt – und für mich den ersten Termin gemacht“, sagt Lange. Sie sah es als große Chance, mit schlechten Gewohnheiten aufzuräumen und mehr Lebensqualität zu erlangen. „Vor fünf Jahren ging es mir gesundheitlich schlecht. Adipositas ist eine Krankheit, die viele Folgeerkrankungen mit sich bringt.“ Bei ihr: Diabetes und Bluthochdruck. „Ich hatte auch einen Tumor, der rausoperiert werden musste“, erinnert sie sich an die dunkle Zeit. „Im Verhältnis dazu war die Magen-OP ein Spaziergang.“ Danach sei sie schnell wieder auf den Beinen gewesen, musste jedoch vieles neu lernen. „Das Essen, das Trinken und so. Alles begann mit etwas Wasser und einem Löffel Jogurt“, sagt sie heute.

Sie wollte unter 100 Kilo kommen – und hat es geschafft

„Unoperierte“ könnten sich den Zustand ihrer neuen Leichtigkeit kaum vorstellen. „Alles ist leichter“, sagt sie. Dazu müsse man wissen, dass sie schon als Kind übergewichtig war und auf Abnehmkuren geschickt wurde. Damals jedoch ohne bleibenden Erfolg. „Ich hatte immer so 50 Kilo. Das Übergewicht macht das Leben schwer. Erst mit dem Alter, wird einem das bewusst.“

Dass sie sich in einer problematischen Gewichtsklasse befand, war ihr dabei immer bewusst. „Man weiß, dass man zu viel isst. An so einem Punkt sollte man dennoch keine Scham haben und nach Hilfe suchen.“ Dann müsse man aber auch liefern, so wie sie es immer noch tut. „Mein Ziel war es wirklich, unter die 100 Kilo in einem Jahr zu kommen. Das habe ich zusammen mit den Ärzten geschafft.“ Dennoch geht ihr Kampf weiter – mit einer Psychologin bespricht sie unter anderem schlechte Gewohnheiten – die teils aber bereits durch Sport ersetzt wurden.

„Meine Ärzte sind der Knaller“ – Steffi Lange

Adipositas-Ärzte im Einsatz: Per-Hendrik Lange und Christian Lau bei einer Operation. Quelle: Helios

Ihre Ärzte schätzt sie sehr. „Was die zwei für uns machen, ist der Knaller. Aus jeder Sitzung geht man lachend und voller Motivation raus“, sagt sie. Gemeint sind Dr. Per-Hendrik Lange und Dr. Christian Lau. Die beiden Spezialisten behandeln in Stralsund schon länger Menschen mit krankhaftem Übergewicht. Um ihre Expertise herum hat das Helios-Hanseklinikum zuletzt ein ganzes Behandlungszentrum für Adipositas-Patienten aufgebaut. In einer Klinik sollen die Patienten nun das Komplettpaket aus konservativer, operativer und psychotherapeutischer Betreuung bekommen. Dieser ganzheitliche Ansatz ist 2021 vom Gesundheitsministerium MV mit dem Versorgungsauftrag für Adipositas-Chirurgie gewürdigt worden.

Warum Übergewicht so gefährlich ist

„Adipositas tötet häufiger als Hunger“, sagt Dr. Per-Hendrik Lange. Der Hausarzt und Experte des Adipositas-Zentrums für die konservative Therapie und Nachsorge beruft sich dabei auf eine Studie aus Amerika. „Krankhaftes Übergewicht verkürzt das Leben im Schnitt um zehn Jahre. Erst verschlechtert sich nur die Lebensqualität, dann können Folgeerkrankungen auftreten – bis hin zu Fußamputationen und Schlaganfall.“ Er selbst ist 44 Jahre alt – und hat einen BMI von 25. Darüber gilt man bereits als leicht adipös.

Lange selbst geht mit gutem Beispiel voran. Täglich misst er seine Schritte – für seine Patienten ist dies verpflichtend. „Es ist nie zu spät, abzunehmen“, sagt er. „Alles kann eine Wirkung haben. Ein Stückchen Schokolade weniger oder am Abend einfach 500 Schritte mehr gehen. Man muss einfach anfangen.“ Dennoch: „Eine Übergewichtsbehandlung ist ein Marathon. Deshalb versuchen wir, möglichst früh anzusetzen, so dass bestenfalls eine OP gar nicht nötig ist.“ Auch Menschen mit einem BMI zwischen 25 und 30 würden schon zu ihm kommen. Zum Vergleich: Bei Steffi Lange lag dieser Index zwischenzeitlich bei 50.

Dr. Per-Hendrik Lange. Quelle: Helios

Viele Übergewichtige im ganzen Landkreis

Wie wichtig die Arbeit der Ärzte ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen. In Vorpommern-Rügen gibt es 1400 Patienten. 88 000 Menschen von rund 220 000 Einwohnern sind übergewichtig, 46 000 davon sogar adipös. „Es fängt früh an. Meine jüngste Patientin ist 13 Jahre alt und wiegt 150 Kilo“, sagt Lange.

Facharzt Lau entfernt Fettlappen

Dr. Christian Lau Quelle: Helios

Während sich Dr. Lange auf das klassische Abnehmen durch Bewegung und Ernährungsumstellung spezialisiert hat, übernimmt Dr. Christian Lau plastisch-ästhetische Eingriffe – als einziger Facharzt auf diesem Gebiet in Vorpommern überhaupt. Er entfernt dabei zum Beispiel Fettschürzen und Hautlappen nach drastischem Gewichtsverlust. „Bei der Adipositas-Behandlung ist ein umfangreiches Aufklärungsgespräch entscheidend. Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen und Betroffene über die Folgen der Gewichtsreduktion zu informieren“, sagt Lau. „Wer 50 oder 100 Kilo abnimmt, auf den kommen zunächst andere Probleme zu. Das muss man vor Behandlungsbeginn wissen.“

Neue Expertise durch neue Chefärztin

Psychiatrie-Chefärztin Dr. Deborah Janowitz Quelle: Helios

Eine weitere Expertise bei der Therapie von Fettleibigkeit hat das Hanseklinikum in diesem Jahr hinzugewonnen. Psychiatrie-Chefärztin Dr. Deborah Janowitz ist im Januar von der Greifswalder Unimedizin zum Krankenhaus West gewechselt. Bereits an alter Wirkungsstätte hat sie sich auf die psychotherapeutische Behandlung von Patienten mit Adipositas und auf Essstörungen spezialisiert. „Wer 200 Kilo wiegt, isst nicht einfach nur gern. Wir beziehen auch psychische Faktoren ein und setzen uns mit den Gründen für das Übergewicht auseinander.“ Der Fokus auf die Psyche sei auch ein wichtiger Faktor, um die Motivation dauerhaft zu erhalten. Von diesem ganzheitlichen Ansatz sollen nach Steffi Lange noch viele weitere Menschen in Vorpommern profitieren.

Wer als übergewichtig gilt Über die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland ist zu schwer, immerhin jeder Vierte sogar krankhaft übergewichtig. Von Adipositas ist die Rede ab einem Body-Mass-Index (BMI) von 30. Dabei gibt es folgende Unterteilungen: Bei einem BMI zwischen 30 und 34,9 sprechen Ernährungsexperten von mäßigem Übergewicht (Adipositas Grad I), bei einem BMI zwischen 35 und 39,9 von moderatem Übergewicht (Adipositas Grad II), ab einem BMI von 40 von starkem Übergewicht (Adipositas Grad III). Ein BMI von 18 bis 24,9 wird als Normalgewicht klassifiziert. Der BMI ist eine Formel zur Gewichtsberechnung und hilft, das Körpergewicht richtig zu deuten. Er ergibt sich aus dem Verhältnis des Körpergewichts in Kilogramm und der Körpergröße in Metern zum Quadrat.

Von Kay Steinke