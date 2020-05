Es wird ernst: Stralsund investiert drei Millionen Euro ins neue Strandbad

Stralsund

Zehn Grad Wassertemperatur und 15 Grad an der Luft – für den in Deutschland traditionellen Start der Badesaison am 15. Mai war das Wetter am Freitag im Strandbad der Hansestadt zwar denkbar ungeeignet, nicht aber für eine gute Nachricht.

Ab Oktober wird am Bad gebaut

Davon ließ sich Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) auch von den ungemütlichen Temperaturen nicht abhalten. Vor Ort, mit dem in die Jahre gekommenen Containerkomplex im Rücken, verkündete der OB: „Im Oktober ist Baustart für die Sanierung des Strandbades. Damit wollen wir dann rechtzeitig zur Badesaison 2021 fertig sein.“

Aktuell läuft der Abriss des Container-Komplexes

Begonnen wird in diesen Tagen schon mal dem Abriss der 19 Containereinheiten, die von 1992 bis zum Neubau des DLR-Vereinshauses 2015 als Domizil für die Rettungsschwimmer dienten. Dafür sind etwa vier bis sechs Wochen veranschlagt. Für die Arbeiten sind wegen der Asbestbelastung besondere Schutzvorkehrungen für Abbruch und Entsorgung der Container getroffen worden, wie Rainer Nobis vom Zentralen Gebäudemanagement der Hansestadt erklärte. Insgesamt soll das Vorhaben 55 000 Euro kosten.

Alte Spundwand wird ersetzt

Ab Oktober wird dann richtig Geld ausgegeben. Für die erste Phase der Strandbadsanierung sind 3,2 Millionen Euro veranschlagt. 2,5 Millionen kommen aus europäischen Fördertöpfen. „Damit sind dann die Zeiten der seit langem maroden Spundwand endlich vorbei“, sagt der amtierende Leiter des Amtes Bauhof, Stephan Bogusch. Die Reste der Wand werden ab Oktober geborgen und durch eine neue Spundwand ersetzt.

Neuer Fußweg entlang der Uferkante

Vom Linden-Rondel am Ende der Sundpromenade wird zudem ein Fußweg entlang der Uferkante bis vor zum Freibad gebaut, einschließlich Geländer und Beleuchtung. Neue Wassertreppen werden die alten Provisorien aus Holz ablösen. Auch die neuen Treppen werden mobil sein, sodass sie über den Winter abgebaut und eingelagert werden können. Verbessert werden soll die Ausstattung des Strandbades, etwa durch weitere Bügel zum Anschließen von Fahrrädern.

Ein Terrassenplatz mit Blick auf die Altstadt

Der Clou soll ein Terrassenplatz am Wasser werden „Dafür wird die Spundwand abgesenkt, damit Platz wird für Treppenstufen, von denen aus sich der Blick auf die Rügenbrücke und die Stadtsilhouette öffnet“, sagt Bogusch. Unweit davon wird in Sichtweite ein Platz für Fitness-, Spiel und Spaß entstehen, einschließlich der dazugehörenden Geräte.

Beachcleaner reinigt den Sand

Schon jetzt hat die städtische Beschäftigungsgesellschaft Stralsunder Innovation Consult (SIC) in die Sauberkeit des Strandbades investiert. Eine neue Strandreinigungsmaschine namens Junior Beachcleaner, die von einem Traktor gezogen wird, schafft es mit ihrer Arbeitsbreite von 1,50 Metern bis zu 7500 Quadratmeter Strandsand pro Stunde zu sieben. Alexander Badrow ließ es sich nicht nehmen, im Fahrerhaus des John-Deere-Treckers Platz zu nehmen und mit dem neuen Gerät im Schlepp eine Runde durch den Strandsand zu drehen.

Zehn SIC-Mitarbeiter halten das Bad am Laufen

Wie SIC-Chefin Ariane Kroß erläuterte, wird der Strandreiniger auch in Devin eingesetzt werden. „Wir streben zudem eine Kooperation mit Altefähr an, um auch dort den Strand zu reinigen“, so Kroß. Erste Gespräche dazu laufen bereits. Mit je fünf Mitarbeitern ist die SIC für den Betrieb des Strandbades sowie in der Versorgung an Imbiss und Kiosk im Einsatz.

Strandkörbe erst nach Himmelfahrt am Strand

Übrigens: Dass zum Saisonstart am Freitag noch keine Strandkörbe im Bad standen, hatte ausnahmsweise mal nichts mit der Corona-Pandemie zu tun. „Es gibt mit der Stadtverwaltung die Übereinkunft, dass die Strandkörbe erst nach Himmelfahrt aufgestellt werden“, sagte Ariane Kroß. Vandalismusschäden sollen so in Grenzen gehalten werden.

Immer freitags: „Chillen am Strand“

Ausfallen werden wegen der Corona-Einschränkungen in diesem Jahr jedoch die beiden traditionellen Großveranstaltungen – das Strandbadfest im Juni und die Nivea-Party im August. Ariane Kroß wirbt indes für eine kleinere Variante des Zusammenseins im Rahmen des erlaubten Treffens. „Im vergangenen Jahr haben wir die Freitagsveranstaltung ,Chillen am Strand' ins Leben gerufen. Diesen Treff in besonderer Atmosphäre mit Musik und Cocktails wollen wir im Juni fortsetzen.“

Von Jörg Mattern