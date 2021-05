Stralsund

Restaurants, Kneipen und Cafés dürfen ab Pfingstsonntag, dem 23. Mai, in Vorpommern-Rügen wieder öffnen. Für den Innenbereich ist dann jedoch ein Termin und ein negativer Covid-19-Schnell- oder Selbsttest erforderlich. Normalerweise sind die Testmöglichkeiten am Wochenende und an Feiertagen begrenzt. Doch etliche Anbieter in der Hansestadt Stralsund haben sich dazu entschlossen, die Schnelltests über die gesamten Feiertage hinweg anzubieten. Damit soll der Gastro-Szene ein guter Saisonstart ermöglicht werden.

Voran geht hier das Helios Hanseklinikum Stralsund zusammen mit der Hansestadt Stralsund. „Für die Gastronomen waren die vergangenen Monate hart. Die Öffnung unserer Testzentren an Pfingsten soll ein Stück weit dazu beitragen, Bars und Restaurants die Wiedereröffnung zu erleichtern“, sagt Klinikgeschäftsführer David Kayser.

David Kayser, Helios Geschäftsführer in Stralsund. Quelle: Helios Stralsund

Diese Testzentren öffnet Helios an den Feiertagen

Am Pfingstsonntag hat das gemeinsame Corona-Testzentrum der Hansestadt Stralsund und des Helios Hanseklinikum Stralsund auf dem Alten Markt von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Am Pfingstmontag öffnet das Corona-Testzentrum des Klinikums in Stralsund am Krankenhaus West, Rostocker Chaussee 70, von 8.30 bis 19 Uhr. Sowohl auf dem Alten Markt als auch am Krankenhaus West ist der Schnelltest ohne Terminvereinbarung möglich. Die Bescheinigung über das negative Testergebnis ist 24 Stunden lang gültig.

Testzentrum am Strelapark bleibt am Wochenende offen

Corona-Testzentrum am Strelapark. Quelle: Kay Steinke

Auch das Testzentrum am Strelapark von Social Health Care wird über das gesamte Pfingstwochenende hinweg öffnen. Am Sonnabend wird es wie gewohnt von 8.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet haben. Sonntags und montags öffnet es dann von 10 bis 16 Uhr. „Wir wünschen den Gastronomen in Vorpommern einen guten Start in die Saison“, sagt Raiko Morales vom Hamburger Schnelltestanbieter SHC. „Als wir von den Öffnungsschritten gehört haben, haben wir sofort reagiert. In der Region haben wir einen wichtigen Auftrag“, so Morales. Auch hier braucht man keinen Termin für einen Corona-Test. Ähnlich wie am Krankenhaus West kann bei einem positiven POC-Test gleich ein PCR-Test zur Kontrolle nachgeschoben werden.

Selbsttest als Alternative vor Ort

„Wir wünschen den Gastronomen einen guten Start in die Saison“, Raiko Morales, vom SHC-Testzentrum am Strelapark. Quelle: Kay Steinke

Auch ein negativer Selbsttest, der in Drogerie- und Supermärkten erworben werden kann, wird für das Betreten der Innengastronomie anerkannt. Vollständig Geimpfte und Genesene sind negativ Getesteten gleichgestellt und benötigen keinen Test. Sie müssen vor Ort jedoch den entsprechenden Nachweis erbringen. Deshalb sollte jeder Kunde der kann, an seinen Impfpass denken.

Wer zu den „vollständig Geimpften“ zählt

Laut Gesundheitsministerium MV liegt ein vollständiger Impfschutz vor, wenn die letzte notwendige Impfdosis mehr als zwei Wochen zurückliegt. Dazu gehören auch genesene Personen, die eine Sars-Cov-2 Infektion durchgemacht haben und nach circa sechs Monaten einmalig geimpft worden sind. Auch bei den Genesenen gilt: Die einmalige Impfung muss 14 Tage her sein.

Weiterhin sollte man bedenken: Nicht jedes Restaurant wird auch die Kapazitäten haben, vor Ort die gesicherte Abnahme eines Selbsttests auch durchführen zu können. Andere Stralsunder Restaurants haben hingegen vorgesorgt – und halten für einige Kunden Selbsttests sogar bereit. Bei der Terminvereinbarung sollte man das nach Möglichkeit in Erfahrung bringen.

Brasserie-Team bietet Corona-Tests im Hotel „Maakt“ an

Jens Henning, Boss der Stralsunder Brasserie. Quelle: Christian Rödel

Einen Sonderweg schlagen weiterhin die „Brasserie“ und das zur selben Unternehmensgruppe gehörige Hotel „Maakt“ am Neuen Markt in Stralsund ein. Während die Brasserie am Anfang der Woche noch als Testzentrum fungierte, wird hier am Sonntag wieder gekocht und serviert. Das ausgebildete Testteam arbeitet seit Donnerstag dennoch weiter, gegenüber im Hotel „Maakt“, in den Räumlichkeiten der einstigen Bar Hemingway, wird über das gesamte Wochenende hinweg getestet. Auch dieser Service richtet sich an alle, die kurzfristig ein Restaurant besuchen wollen. „Mich haben so viele andere Gastronomen gefragt, wie sie die Situation bewältigen sollen, dass wir uns entschlossen haben, die Testkapazitäten voll hochzufahren“, sagt Betriebsleiter Jens Hennig. Sie werden Pfingstsonntag und auch Pfingstmontag von 9 Uhr bis 20 Uhr testen. „Gastronomie soll wieder Spaß machen“, sagt Hennig. „Das geht nur, wenn man spontan und dennoch entspannt einen Test machen kann.“ Ob testen oder kochen – sein Team würde beides bewältigen, für einen guten Saisonauftakt.

Von Kay Steinke