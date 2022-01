Eurojackpot: Dicker Gewinn geht nach Vorpommern-Rügen

Stralsund

Ein Glückspilz aus Vorpommern-Rügen hat in der Lotterie Eurojackpot einen großen Gewinn eingestrichen. Fünf Richtige kreuzte die Person für die Ziehung am vergangenen Freitag an. Laut der Verwaltungsgesellschaft Lotto Mecklenburg-Vorpommern war der Tipp exakt 149 285,90 Euro wert.

Beim Eurojackpot müssen im oberen Feld fünf von 50 Zahlen angekreuzt werden, im unteren Feld noch einmal zwei aus zehn. Mit den Ziffern 9, 15, 27, 41 und 44 oben lag die Person aus dem Landkreis richtig. Wären auch noch die 2 und die 4 im unteren Feld getippt worden, hätte der Gewinn bei mehr als 34 Millionen Euro gelegen. Da niemand alle Zahlen richtig tippte, wächst der Hauptgewinn nun auf 45 Millionen Euro an. Die Wahrscheinlichkeit, diesen Jackpot zu knacken, liegt bei 1:95 Millionen. Für einen Gewinn, wie ihn die Person aus Vorpommern-Rügen erhält, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 1:3,4 Millionen.

Im Schnitt alle zwei Monate ein großer Lottogewinn in MV

„2021 gab es insgesamt sechs Großgewinne für MV im Eurojackpot. Der größte Gewinn ging im August mit 836 537,40 Euro in den Landkreis Vorpommern-Greifswald“, teilt Lotto MV mit. Nähere Informationen zum Wohnort oder zur Identität der Gewinner gibt die Gesellschaft nicht preis, um die Personen zu schützen.

Die Ziehungen des Eurojackpots sind immer am Freitagabend. Ein komplett ausgefüllter Schein mit sechs Tipps kostet in MV 12,60 Euro. Hierbei handelt es sich um ein Glücksspiel, das süchtig machen kann. Betroffene finden Hilfe bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter 0800 / 137 27 00.

Von OZ