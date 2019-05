Stralsund

Am Sonntag haben im Landkreis Vorpommern-Rügen 192 968 Wahlberechtigte die Qual der Wahl. Gewählt werden das Europaparlament, der Kreistag sowie die Kommunalvertretungen und die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund. „Die Wahlhelfer sind alle an Bord. Jedenfalls haben die Gemeinden nichts Gegenteiliges gemeldet“, sagt Kreiswahlleiter Wolfgang Hirtschultz. Und so können am Sonntag im gesamten Kreisgebiet die Wähler in zehn Wahlbereichen und 232 Wahlbezirken in die Wahlkabinen treten, um ihre Kreuze zu setzen. Zur Wahl des nächsten Kreistages stellen sich insgesamt 311 Kandidaten. 210 von ihnen treten in mehr als einem Wahlbereich an.

141 Kandidaten für die Stralsunder Bürgerschaft

In der Hansestadt hat Bürgerschaftspräsident Peter Paul ( CDU) am Freitag die 49 100 wahlberechtigten Stralsunder im Alter ab 16 Jahren aufgerufen, sich an der Kreistags- und Bürgerschaftswahl zu beteiligen. „Sie haben damit die Möglichkeit, die Entwicklung unserer Stadt und der Region unmittelbar zu bestimmen. Nutzen Sie Ihr Recht. Treffen Sie Ihre Entscheidung und geben Sie Ihre Stimme ab. Eine gute Politik braucht Sie, die vielen Wählerinnen und Wähler.“ In Stralsund bewerben sich 141 Kandidaten, darunter vier Einzelbewerber um einen Platz im Stadtparlament.

Für die Wahl zur Bürgerschaft hat die Mannschaft um Wahlleiter Klaus Gawoehns alle Vorbereitungen abgeschlossen. „31 Wahlräume wurden vorbereitet. Bis auf zwei sind alle barrierefrei zu erreichen“, sagt Gawoehns. Die beiden betroffenen Wahlräume für die Wahlbezirke 13 und 14 befinden sich in der Karsten-Sarnow-Schule. Diese sind auch auf der Wahlbenachrichtigung als nicht barrierefrei gekennzeichnet.

Reserve an Wahlhelfern: „Falls jemand ausfällt“

Besetzt sind die Wahlräume mit je acht Helfern. Dafür haben sich 248 Frauen und Männer bereitgefunden, darunter 70 Mitarbeiter der Stadtverwaltung und 130 Privatpersonen. Mitarbeiter von anderen Behörden und Einrichtungen kommen dazu. „Wir verfügen zudem noch über eine kleine Bereitschaftsreserve für den Fall, dass jemand ausfällt“, sagt Gawoehns und betont: „Wir mussten dafür schon ein bisschen trommeln.“ So wurden unter anderem die Aufwandsentschädigungen je nach Funktion auf 40 bis 80 Euro erhöht. Das liegt deutlich über dem gesetzlich vorgesehenen Satz von 25 bis 35 Euro.

„Besonders groß ist diesmal das Interesse an der Briefwahl gewesen“, sagt der Stralsunder Wahlleiter. „Wir haben 6100 Wahlunterlagen dazu verschickt. Damit haben etwa zwölf Prozent der Wahlberechtigten eine Briefwahl beantragt.“ Für Gawoehns ist das gegenüber der letzten Wahl vor fünf Jahren von der Tendenz her ein deutlicher Zuwachs. Er macht darauf aufmerksam, dass alle, die ihren Wahlbrief bislang noch nicht in die Post gegeben haben, dennoch eine Chance haben, ihre Stimme abzugeben. „Der Wahlbrief muss am Sonntag bis 18 Uhr bei der Wahlbehörde eingegangen sein.“ Dazu ist der Einwurf der Wahlbriefe in den Briefkasten der Hansestadt in der Mühlenstraße 4 am Sonntag noch bis 18 Uhr möglich.

Ausweis vorzeigen reicht für die Stimmabgabe

Die Wahlbenachrichtigungen sind alle Per Post an die Wähler verschickt worden. Eine Teilnahme an den Wahlen ist aber für Wahlberechtigte auch ohne diese Benachrichtigung möglich. Dazu reicht es aus, im Wahlraum sein Ausweisdokument vorzuzeigen. Wer dazu noch nach seinem richtigen Wahlraum sucht, findet diesen auch im Internet unter der Adresse www.stralsund.de/wahl2019.

Um 18 Uhr schließen am Sonntag die Wahllokale und die Wahlhelfer beginnen mit der Auszählung. Begonnen wird mit der Europawahl, dann schließt sich die Zählung der Stimmen für die Kreistagswahl an. Erst danach beginnt die Stimmenauszählung für die Wahl zur Bürgerschaft. Wahlleiter Klaus Gawoehns rechnet damit, dass etwa ab 21 Uhr damit begonnen werden kann. Die Auszählung ist öffentlich und kann von Interessenten in den Wahlräumen beobachtet werden. Wer jedoch die Bürgerschaftswahl im Internet verfolgen möchte, wird auf der Wahlseite www.stralsund.de/wahl2019 alle Ergebnisse dazu finden bis hin zum vorläufigen Wahlergebnis. Das Wählervotum und der Auszählungsfortschritt für die Euro- und Kreistagswahl finden sich auf der Internetseite des Landkreises unter https://www.lk-vr.de/Willkommen/Wahlen.

Selbst ein Smiley bei der Stimmabgabe zählt

Bei der Europawahl hat jeder Wähler eine Stimme und findet auf seinem Wahlzettel 40 Wahlvorschläge. Dagegen hat jeder Wähler bei den Kommunalwahlen drei Stimmen. Es ist möglich, alle Stimmen einem Bewerber zu geben. Dies wird als „Kumulieren“ (anhäufen) bezeichnet. Die drei Stimmen können aber auch auf mehrere Bewerber unterschiedlicher Listen verteilt werden, was „Panaschieren“ (französisch panacher – bunt machen) genannt wird. Der Stimmzettel ist auch gültig, wenn nur eine oder zwei Stimmen abgegeben werden. Übrigens: Es muss nicht immer das Kreuz sein bei der Stimmabgabe. Auch Doppelkreuze, Haken, Punkte oder selbst ein Smiley sind zulässig. Das Kreuz muss nicht einmal in den vorgesehenen Kreis gesetzt werden. Wichtig ist nur, dass eindeutig erkennbar ist, für welchen Politiker oder welche Partei gestimmt wird. Der Wählerwille muss eindeutig erkennbar sein.

Jörg Mattern