Stralsund

Das Jahr 2022 hält für Kultur- und Sportbegeisterte etliche Höhepunkte bereit. Zwar bremst Corona die Veranstaltungsbranche im Frühjahr noch aus, dafür kommt es im Sommer umso geballter. Ein Überblick über die größten Events, auf die sich Stralsunder schon jetzt freuen können.

Diese Bands treten 2022 in der Hansestadt auf

Sängerin Ute Freudenberg wird im Dezember in Stralsund erwartet. Quelle: Uwe Driest

Stralsund ist offenbar für Musikgrößen der DDR noch immer eine sichere Nummer. Für 2022 haben sich gleich mehrere Bands angekündigt, deren Stern lange vor der Maueröffnung aufging. Am 4. Juni wollen Lift ihr Rockballaden-Konzert nachholen, das bereits im Dezember über die Bühne gehen sollte. Im November geht es dann Schlag auf Schlag: Rockhaus treten am 11. 11. in Stralsund auf, Ex-Karussell-Frontmann Dirk Michaelis kommt am 18. und Karat am 27. November. Mit Ute Freudenberg wird am 3. Dezember eine weitere Größe erwartet, die die DDR-Rock- und Popgeschichte geprägt hat. Ort des Geschehens ist immer die Kulturkirche St. Jakobi. Dort wird auch Schriftsteller und Humorist Max Goldt auftreten. Seine Tour macht am 25. Juni in Stralsund Station. Tickets für die genannten Termine gibt es auf reservix.de.

Die Stralsunder Hafentage sind für den 9. bis 12. Juni angesetzt. Das Volksfest wurde sowohl 2020 also auch 2021 zunächst termininert, dann mit der Hoffnung auf eine bessere Lage für einen späteren Zeitpunkt angedacht, nur um dann doch gestrichen zu werden. Ob es dieses Jahr besser läuft? Stadtsprecher Peter Koslik: „Wir hoffen es sehr, müssen dabei jedoch nach wie vor die Pandemie und den Umgang damit immer mit im Blick haben.“

Wallensteintage: Großes Volksfest Ende Juli

Die Stralsunder Wallensteintage finden Ende Juli statt. Quelle: Kai Lachmann

Zumindest einen Termin gibt es bereits für das größte Stralsunder Volksfest: die Wallensteintage. Wenn alles klargeht, soll das historische Spektakel vom 21. bis zum 24. Juli 2022 über die Bühne gehen. Im ersten Coronajahr wurde es eine stark abgespeckte Variante, 2021 dann ein Jahrmarkt mit einigen tausend Zuschauern. Welche Dimension es in diesem Jahr sein wird, ist noch nicht bekannt. Fabian Schwabe vom Veranstaltungsteam hofft zumindest darauf, dass mehr möglich sein wird, als 2021. Schwabe ist außerdem dabei, wenn es darum geht, den Küstenkosmoz auf die Beine zu stellen. Das gemütliche und familienfreundliche Festival wird es zwar auch in diesem Jahr nicht in altbekannter Form geben, trotzdem seien einige „Küstenkosmoz-Momente“ in Vorbereitung. Man darf gespannt sein, wie sie aussehen werden.

Festspiele MV mit zwei Terminen in Stralsund

Auch die Festspiele MV werden 2022 in Stralsund gastieren: Das Signum Saxophone Quartet und Daniel Hoppe an der Violine lassen am 1. Juli in der Nikolaikirche von sich hören. Außerdem ist für den 14. August ein Nachmittagsprogramm im Großen Haus des Theaters geplant: ab 14 Uhr spielt die fünfköpfige Violinenfamilie Schmidt Stücke von Mozart bis Billie Eilish, ab 16 Uhr tritt unter anderem der Preisträger in Residence, der österreichische Violinist Emmanuel Tjeknavorian auf. Freunde der ernsthaften Musik dürfen sich zudem schon die 2. Stralsunder Orgeltage vom 17. bis 25. September im Kalender notieren. Ebenfalls schon terminiert: die 5. Charity-Gala „Windflüchter“ im Störtebeker Brauquartier. Sie ist für den 23. April angesetzt.

Für Kampfsport-Fans: Boxen, Kickboxen und MMA in der Vogelsanghalle

Philipp Meinke (blau) und Kay Harnau bei der Fight Night Round VI im März 2020. Quelle: Horst Schreiber

Kurz vor Beginn der Pandemie – im März 2020 – fand die letzte Stralsunder Fight Night in der ausverkauften Vogelsanghalle statt. Dieses Event soll es 2022 nun endlich wieder geben. Angesetzt ist das Spektakel aktuell für den 18. Juni 2022. „Aufgrund der Lage haben wir das Event in die wärmeren Monate verschoben“, heißt es vom Veranstalter, dem eine Durchführung im März zu unsicher war. Auch bei der 7. Benefiz Fight Night sollen prominente Vertreter aus den Bereichen Sport, Wirtschaft und Politik in den Ring steigen – und sich mit Lokalmatadoren aus Stralsund und MV messen. Neben den 10 Benefiz-Kämpfen stehen weitere acht professionelle K1-Fights sowie drei Titelkämpfe auf dem Programmplan. Early-Bird-Tickets werden bereits angeboten: Kosten 28,50 Euro.

Eine Neuauflage bekommt auch die Veranstaltung „Boxen am See“ spendiert. Im Stralsunder Bürgergarten fliegen nur wenige Wochen nach der Fight Night die Fäuste. Vorerst ist nur der Termin bekannt: Am 2. Juli ab 18 Uhr sollen die Boxer am Knieperteich wieder in den Ring steigen.

57. Sundschwimmen bereits ausgebucht

Auch 2022 können nur wenige Schwimmer beim Sundschwimmen an den Start gehen. Quelle: Christian Roedel

Wassersportler können sich auf den 2. Juli freuen. Dann findet das diesjährige 57. Sundschwimmen statt. Die 1100 Startplätze für die Sundquerung von Altefähr auf Rügen bis nach Stralsund sind jedoch schon ausgebucht. Laut Veranstalter vergingen nach dem Anmeldestart nur knapp 30 Sekunden, bis alle Plätze vergeben waren. Derzeit bleibt nur die Möglichkeit, sich auf die Warteliste setzen zu lassen.

3. Stralsund Triathlon steigt im August

Freie Startplätz gab es zuletzt hingegen noch für den 3. Stralsund Triathlon. Seit Anfang Januar können sich Sportler für das Event, das am 28. August steigt, anmelden. Im neuen Jahr sind kleine Änderungen geplant: Nach der Fertigstellung des neuen Strandbereiches werden auch ein neuer Zieleinlauf und die Zugänge für Sportler und Zuschauer geplant. Die Veranstalter hoffen, dass 2022 wieder zahlreiche Zuschauer dabei sein werden. Das wird geboten: Auf der Olympischen Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Rad, 10 Kilometer Laufen) sowie beim Jedermann-Triathlon (0,75 Kilometer Schwimmen, 20 Kilometer Rad, 5 Kilometer Laufen) ist die Teilnahme einzeln, wie auch in der Staffel möglich. Der Nachwuchs absolviert 400 Meter schwimmend, 10 Kilometer auf dem Rad und 2,5 Kilometer Laufen. An den Streckenführungen soll sich bis auf den Strandbereich nichts ändern.

Anmeldestart für Rügenbrücken-Marathon im April

So ein Foto gelingt nur einmal im Jahr: Ines Gladrow, Annette Nickel und Carmen Möller beim Rügenbrückenlauf 2021. Quelle: privat

Ende Oktober stürmen Läufer und Walker zu Fuß die Rügenbrücke: Das größte Laufevent im Nordosten, der 14. Rügenbrücken-Marathon, ist für den 22. Oktober angesetzt. Wer teilnehmen möchte, sollte schnell sein. Denn im letzten Jahr musste das Feld der Läufer coronabedingt limitiert werden. Daher sollten sich Interessierte den 22. April 2022 merken. Ab diesem Tag wird die Anmeldung über das Portal www.davengo.com scharf gestellt.

Das Sportjahr endet im November mit dem großen Strelasund Pokal. Die Ringer des Hanseatischen Athletik Clubs wollten das internationale Event bereits im vergangenen Jahr anbieten. Doch Corona machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Das größte Ringer-Turnier des Nordens soll daher diesen November nachgeholt werden. Für die Realisierung hat der HAC eine Finanzspritze aus der gemeinsamen Aktion „Helios vereint“ von der OSTSEE-ZEITUNG und dem Helios Hanseklinikum erhalten.

Von Kai Lachmann und Kay Steinke