Exklusiv wohnen in Schloss Hohendorf: Luxus-Wohnungen nahe Stralsund werden verkauft

Hohendorf

Einen neuen Schlossherren gibt es bereits, denn der erste Wohnungsverkauf ist besiegelt. Wer künftig gerne wie ein Graf residieren möchte, bekommt nun die Gelegenheit dazu. Obwohl die Appartements erst seit kurzem über die einschlägigen Portale zum Kauf angeboten werden, klingelt das Telefon im Schloss Hohendorf bereits häufiger als sonst.

„Es handelt sich dabei ja zum Teil um Appartements, die bereits als Ferienwohnungen angeboten wurden und mit denen wir in den letzten Jahren großartige Erfahrungen gemacht haben“, sagt Christiane Hensel-Gatos von der Hohendorfer Schloss GmbH, die das Schloss 2011 übernommen und im Jahr 2017 aufwendig saniert hat. „Immer wieder kam da auch die Frage nach dem Verkauf der Wohnungen auf.“

Nach dem Schlosskonzert ins eigene Gemach

Nachdem der langwierige Prozess, einzelne Wohnungen des Schlosses verkaufen zu dürfen, geglückt war, sprach sich dies im Netzwerk schnell rum, sodass der erste Notartermin bereits Geschichte ist. 26 Wohnungen mit einem bis fünf Zimmern hat das Schloss vorzuweisen, wovon jedoch nicht alle zu erwerben sind. „Der Flügel des Schlosses mit dem Veranstaltungssaal, der auch für Hochzeiten so beliebt ist, wird so belassen“, berichtet Christiane Hensel-Gatos. Hier stehen die Wohnungen vorerst weiterhin nur als Feriendomizil zur Verfügung.

Konzerte, wie hier mit Alina und Nikolay Shalamov im letzten Jahr, sollen auch weiterhin im Schloss stattfinden. Quelle: Schloss Hohendorf

Das ist auch damit begründet, dass man in den an den Veranstaltungssaal angrenzenden Appartements dichter am Geschehen ist. Außerdem sind dies überwiegend kleine Studios, die sich daher bestens für kurze Aufenthalte – wie dem Besuch eines Konzertes, einer Lesung oder der Hochzeitsgesellschaft – eignen. Denn die Tradition der Schlosskonzerte soll auf jeden Fall weiter geführt werden.

Eichenparkett hinter herrschaftlichen Zinnen und Spitzbögen

Natürlich kann der Veranstaltungssaal mit anschließender Bar und Cateringküche, ebenso wie das Kaminzimmer und der Saunabereich, auch für private Anlässe von den Mietern genutzt werden. Aber auch der Concierge-Service, der kleine Dienstleistungen übernimmt, bietet einen Hauch von Luxus. Und neben der Eigennutzung kann man seine Schlosswohnung auch weiterhin als Ferienobjekt zur Verfügung stellen.

„Bisher sind die Interessenten fast alles Leute, die hier eine Zweitwohnung möchten. Die stammen aus Berlin, Brandenburg, aber auch aus Österreich“, verrät Christiane Hensel-Gatos. Das historische Anwesen und die Ruhe würde die Menschen hier her ziehen. „Es sind Leute, die aus den Großstädten raus wollen. Daran hat das Interesse durch das Homeoffice merklich zugelegt. Die Nachfrage ist so groß, das haben wir gar nicht so erwartet.“ Um die 50 Interessenten stehen bereits auf der Liste.

Märchenhafte Turmzimmer

Zu den Highlights der angeboten Appartements mit Eichen-Parkett gehört hier sicher die 5-Raum-Wohnung, die die drei Turm-Stockwerke beinhaltet. Der eigene Schlossturm, der sich an zwei Wohnräume mit zwei kleinen Bädern anschließt, ist noch zu haben. Diese exklusiven 81,66 Quadratmeter schlagen dann auch mit 460 000 Euro zu Buche. Eine 2-Raum-Wohnung mit 22,55 Quadratmetern Grundfläche ist hingegen bereits für 148 000 Euro zu haben. „Aber auch die ehemalige Wohnung des Grafen von Klot-Trautvetter mit fünf Zimmern auf 105 Quadratmetern ist noch zu haben“, verrät Christiane Hensel-Gatos.

„Es ist das einzige Schloss, von dem aus man so schnell am Meer ist und das sich so dicht an einer historischen Altstadt befindet“, schwärmt Christiane Hensel-Gatos, die ihre eigene Wohnung im Schloss auf jeden Fall behalten wird.

Wem der Konzertbesuch im Schloss genügt, bekommt übrigens am Ostermontag, dem 18. April, wieder eine Gelegenheit. Der Verein Konzertleben lädt dann zu „Frühlingsklängen“ mit Kodály „Adagio für Violoncello und Klavier“, Beethoven „Klaviertrio Op.1 Nr. 3 c-Moll“ und Fauré „Klavierquartett Nr. c-Moll Op.15“ ein.

Von Wenke Büssow-Krämer