Die OZ Ribnitz-Damgarten stellt die Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahlen am 26. September in ihrem Verbreitungsgebiet vor.

Warum treten Sie zur Landtagswahl an?

Ich trete zur Landtagswahl an, weil ich mich in unserem Land einbringen will. Politik soll alle Teile der Bevölkerung widerspiegeln. Unser Landtag ist im Moment kein Spiegelbild der Bevölkerung. Das möchte ich ändern. Uns jungen Leuten gehört die Zukunft, also lasst sie uns gestalten.

Welche politischen Erfahrungen können Sie vorweisen?

Ich bin mit 18 Jahren in die FDP eingetreten und im Kreisverband Nordvorpommern aktiv.

Zur Person Name: Leonhard Maximilian Fellmann Alter: 20 Jahre Wohnort: Dierhagen Beruf: Hotelfachmann, Immobilienvermittler Familienstand: ledig Lieblingshobbys: Wassersport, Fußball

Welches ist das größte Problem im Wahlkreis und warum?

Das größte Problem in meinen Wahlkreis ist der demografische Wandel der Bevölkerung und die damit verbundenen Probleme.

Welches Projekt/welche Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie als Landtagsmitglied fördern? Wie?

Mein Projekt: Die Schüler liegen mir am Herzen. Ich möchte, dass jede Klasse jedes Jahr eine Woche auf Klassenfahrt geht. Reisen bildet. Hierfür sollten den Schulen Mittel zugewiesen werden.

Welcher negativen Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie entgegenwirken? Wie?

Die Verkehrsverbindung nach Rostock muss ausgebaut werden. Schwerpunkt ist die B 105.

Welches Thema muss auf landespolitischer Ebene schnellstmöglich angepackt werden?

Das ist nicht nur ein Thema, es sind mehrere: Mehr Bauflächen für junge Familien; Reduzierung der Grunderwerbssteuer bis 300 000 Euro; mehr Lehrer für die Schulen; Stärkung des Handwerks und der Berufsschulen mit besserer Ausstattung und Lehrkräften; Stärkung der Kommunen durch höhere Zuweisungen und gleichzeitiger Reduzierung von Förderprogrammen; unkomplizierte Anwerbung von ausländischen Pflege- und Arbeitskräften.

