Fachgymnasium Stralsund: Trotz widriger Umstände gute Abi-Noten

Stralsund

Endlich geschafft! Und das unter Corona bedingten Erschwernissen beim Lernen! Die Absolventen der Fachrichtungen Elektro-Technik, Wirtschaft und Sozialpädagogik des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums des Landkreises Vorpommern-Rügen haben am Freitag ihre Abiturzeugnisse im Theater Stralsund in Empfang nehmen können.

Sie war die Beste: Nele Päsel

Die beste der insgesamt 56 Abiturienten: Nele Päsel. Ihre Fachausrichtung am Stralsunder Fachgymnasium war Sozialpädagogik. Doch in der Zukunft möchte sie etwas anderes vertiefen. „Nach dem Abitur möchte ich gerne Psychologie in Schleswig-Holstein studieren und mich in naher Zukunft weiterhin einer Geschäftsidee, die im Rahmen von „Jugend gründet“ entstanden ist, widmen“, sagt sie. Päsel hatte über einen Projektkurses am Wettbewerb „Jugend gründet“ teilgenommen und wurde für ihren Businessplan gemeinsam mit Hannes Lau als Landessiegerin MV 2021 durch die Bildungsministerin ausgezeichnet.

Mädels waren besser als die Jungs

Nicole Verwiebe hat ebenfalls ein beachtliches Abi geschafft. Die Wirtschaftsschülerin kommt auf eine Note von 1,4. Sie will jetzt ein duales Studium mit dem Schwerpunkt Tourismus beim Unternehmen TMB Tourismus – Marketing BRandenburg GmbH beginnen. Beste männlicher Abiturient war Till Schwiemann mit 1,7. Auch er setzt auf ein duales Studium. Ich möchte BWL in Berlin studieren mit der Drogeriekette dm als Praxispartner.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Programm im Theater wurde selbst gestaltet, Eltern durften dabei sein

Im Stralsunder Musentempel wurden natürlich alle Abiturienten geehrt. Der Notenschnitt lag in diesem Jahr bei 2,5. Das Programm der feierlichen Zeugnisübergabe hatten Lehrer und Schüler selbst gestaltet. So sang unter anderem die einstige Schülerin des Fachgymnasiums, Jacqueline Baranowski, mit ihrem ehemaligen Musiklehrer Werner Buxot, der sie am E-Piano begleitete. Zu den weiteren Künstlern, die das Programm mit gestaltetet hatten, zählten Odin Prochnio, Philipp Prüter und Skady Czekay. Die Eltern der ehemaligen Schüler durften der feierlichen Zeremonie beiwohnen. „Die Schüler haben mit ihrem Abschluss die allgemeine Hochschulreife erlangt und können sich an jeder Universität oder Hochschule für ihre Bereiche immatrikulieren lassen“, sagte Claudia Friedrich, Fachlehrerin für Technik am Regionalen Beruflichen Bildungszentrum des Landkreises Vorpommern-Rügen in Viermorgen. Angetreten zum Ausbildungsbeginn waren übrigens 111 Schüler, von denen dann schließlich knapp die Hälfte ihr schulisches Ziel erreichten.

Warum es der Jahrgang so schwer hatte

Dass es sich um einen besonderen Jahrgang handelte unterstrich dabei auch Gerit Henke, Abteilungsleiterin des Fachgymnasium Stralsunds. „Dieser Jahrgang ist ein besonderer Jahrgang. Die Schüler haben gelernt mit den widrigen Umständen in der Qualifikationsphase umzugehen. Mit viel Eigenverantwortung und Unterstützung durch die Lehrkräfte sie die Abiturprüfungen bestanden, mehr als die Hälfte mit guten und sehr guten Abschlüssen“, sagt sie. Diese Ergebnisse erfüllen alle mit Stolz. „Dieser besondere Jahrgang hat, auch bedingt durch die Corona-Pandemie, Kompetenzen erworben, die über den üblichen Kompetenzerwerb in Schule und Unterricht hinausgehen.“

Von Christian Rödel