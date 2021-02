Stralsund

Endspurt für Bewerbungen läuft: Wer das Halbjahreszeugnis der zehnten Klasse einer Regionalen Schule, Gesamtschule oder eines Gymnasiums in der Tasche hat, kann sich ab sofort am Fachgymnasium des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums des Landkreises Vorpommern-Rügen bewerben. Die Frist für das kommende Schuljahr endet am 28. Februar.

Wie die Einrichtung mitteilt, werde ein Abitur in Verbindung mit dem dem Erwerb von berufsspezifischen Kenntnissen bei Jugendlichen immer beliebter. Demnach erleichtere das am Fachgymnasium erworbene Abitur oft die Studienwahl und den fachlichen Einstieg zu Beginn des Studiums und erhöhe die Bewerbungschancen auf dem Ausbildungsmarkt.

Standorte in Stralsund und Velgast

Das Fachgymnasium Stralsund bietet die Fachrichtungen Sozialpädagogik, Elektrotechnik und Wirtschaft an. Am Fachgymnasium Velgast können die Schüler zwischen den Fachrichtungen Ernährungswissenschaften und Wirtschaft wählen.

Der erfolgreiche Abschluss berechtigt uneingeschränkt zum Studium an allen Universitäten, Hochschulen und Berufsakademien. Mit der Allgemeinen Hochschulreife stehen den Absolventen somit unabhängig von der gewählten Fachrichtung alle Studienmöglichkeiten von Architektur bis Zahnmedizin offen.

Informationen zum Bildungsangebot an den Fachgymnasien des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums des Landkreises Vorpommern-Rügen sowie zum Bewerbungsverfahren gibt es auf der Webseite www.rbb-vr.de.

