Der Chamäleon-Verein aus Stralsund braucht für seine Einrichtungen dringend Erzieher. Die Macher in der Jugend- und Präventionsarbeit suchen nach Wegen, die Absolventen zum Hierbleiben zu bewegen. Erste Idee ist ein gemeinsamer Workshop am 19. Februar von 18 bis 20 Uhr in der Akademie in Stralsund.