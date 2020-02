Stralsund

Kein Nahverkehr in Stralsund und im Umland der Hansestadt. Die Busfahrer der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH machen an diesem Donnerstag wieder ernst – und legen ihre Arbeit nieder. Die Gewerkschaft Verdi hatte dies bereits am Mittwochabend angekündigt hatte. Es ist bereits dritte Warnstreik der Busfahrer in diesem Jahr – doch durch die späte Ankündigung wurden etliche Hansestädter auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit überrascht von den Ausfällen im Nahverkehr überrascht und warteten vergeblich auf die Busse.

Berufstätige müssen auf Fahrgemeinschaften ausweichen – oder Urlaub nehmen

In der Hansestadt sind morgens besonders Schüler und Berufstätige auf die Busse angewiesen. Durch die ganztägigen Ausfälle nahm der Autoverkehr besonders an den Schulen massiv zu. Eine Möglichkeit ist das Bilden von kurzfristigen Fahrgemeinschaften. So hat dies auch Michael Brandt gemacht, der an diesem Freitag 49 Jahre alt wird. Der Stralsunder lief den ersten Kilometer, den er sonst mit der Linie 3 bewältigt, zum Stralsunder Hauptbahnhof. Dort wartete er in der Bushaltestelle auf seine Mitfahrgelegenheit. Ein Freund nahm ihn im Auto mit zur Kreativwerkstatt der Stralsunder Innovation Consult GmbH (SIC) „Die Ankündigung kam wirklich spät“, sagt Brandt. „Ich bin froh, dass ich das noch mitbekommen habe. Den morgendlichen Berufsverkehr könnten sie trotzdem abfertigen, viele Menschen sind doch darauf angewiesen und haben weniger Glück als ich. Ich habe die Fahrgemeinschaft, andere müssen einen Urlaubstag nehmen.“ Von den ersten beiden Streiks war Brandt selbst nicht betroffen. „Ich hatte Spätschicht, das andere Mal Urlaub“, sagt er. Der Betroffene ermuntert die Busfahrer trotzdem zum Weitermachen: „Ich unterstütze sie voll und hoffe, dass sie mit dem Streik auch ihre Ziele erreichen.“

Diese Standorte sind betroffen

Vom Streik sind alle Standorte der VVR in Bergen auf Rügen, Stralsund, Ribnitz-Damgarten, Barth und Grimmen betroffen. Allein im Schülerverkehr mussten rund 8000 Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis auf Alternativen ausweichen –oder zuhause bleiben. Am gleichen Tag werden auch die Verkehrsbetriebe Greifswald ( VBG) bestreikt.

Kritik an später Bekanntgabe

In einer Mitteilung kritisierte die VVR die Gewerkschaft Verdi. „Leider erfolgte die Ankündigungen der Streiks erst am heutigen Abend und damit viel zu spät (nach 17:30 Uhr).“

Das soll mit dem Streik erreicht werden

Verdi will mit den Streiks den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. „Wir sind mit dem Stand der Verhandlungen mehr als unzufrieden“, so Verdi-Sprecherin Andrea Moder. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Stundenlohns um 2,06 Euro. Die Arbeitgeber hätten dagegen eine Erhöhung der Löhne um monatlich 70 Euro im ersten und 40 Euro im zweiten Jahr angeboten. „Das entspricht 40 Cent pro Stunde“, so Moder.

Die nächste Verhandlungsrunde zwischen dem Kommunalen Arbeitgeberverband und der Gewerkschaft Verdi ist am 17. Februar in Rostock geplant.

Von Kay Steinke