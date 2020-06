Fahrradfahrer wird bei Unfall in Stralsund leicht verletzt

Stralsund

An einer Stralsunder Kreuzung mit grünem Pfeil ist es am Sonnabend zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Fahrradfahrer gekommen. Die 22-jährige BMW-Fahrerin wollte von der Alten Richtenberger Straße in Richtung Carl-Heydemann-Ring einbiegen. Dabei übersah sie jedoch den von rechts kommenden 47-jährigen Radler, der den Fußgängerweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Anzeige

Von OZ