Stralsund

Der Stralsunder Steuerberater Richard Kindler ist am Sonnabend vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC) als fahrradfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet worden. Neben Kindler wurde bisher nur einer Schweriner Unternehmerin diese Ehre zuteil.

Thomas Fitzke vom Vorstand des ADFC-Landesverbandes kam vorbildlich mit der Bahn nach Stralsund und radelte vom Hauptbahnhof zum Speicher am Katharinenberg, um die Auszeichnung auf der Jahresversammlung der Stralsunder Regionalgruppe des Clubs vornehmen zu können. Kindler habe für seine radelnden Angestellten optimale Voraussetzungen geschaffen, unter anderem ließ er einen überdachten Unterstand für deren Räder bauen.

Mehrheit nimmt auch für kurze Strecken das Auto

Fitzke konnte mit ein paar interessanten statistischen Fakten aufwarten: Bei Entfernungen bis zwei Kilometern nutzen 53 Prozent der Leute das Auto, vier Prozent den öffentlichen Nahverkehr und immerhin 18 Prozent das Rad. „Bei so kurzen Strecken ist das Fahrrad meines Erachtens die bessere Alternative“, so der Tourismusexperte, der seinen täglichen Arbeitsweg natürlich per Rad zurücklegt.

In seiner Dankesrede für die Auszeichnung umriss Richard Kinder die steuerlichen Aspekte eines Dienstfahrrades, die für Arbeitgeber attraktiv sind: „Das Gesetz zur Fahrradförderung kommt denkbar einfach daher.“

Mitarbeiter dürfen mit Diensträdern fast alles tun

Mit Beginn des Jahres 2019 sei der geldwerte Vorteil für die private Nutzung eines Dienstrades (einschließlich zulassungsfreier Pedelecs, die bis zu 25 Kilometer pro Stunde unterstützt werden) sowohl bei Arbeitnehmern als auch bei Selbstständigen steuerfrei. Die Steuerfreiheit wurde wegen der wachsenden klima- und verkehrspolitischen Einsicht beim Thema Radverkehr bis zum Jahr 2030 verlängert.

Bei einem Selbstständigen müssten die dienstlich veranlassten Fahrten mindestens zehn Prozent ausmachen. Beim Arbeitnehmer könne das Rad ausschließlich privat genutzt werden, führte Kindler aus. Der Umfang der privaten Nutzung durch den Mitarbeiter spiele keine Rolle. Radelt der Mitarbeiter zur Arbeit, werde die Pendler-Pauschale von 30 Cent pro Kilometer nicht gekürzt und der Mitarbeiter dürfe mit dem Rad alles tun – außer es verkaufen.

Lesen Sie auch:

Radweg-Posse in MV: Ministerium lässt Löcher doppelt prüfen

Für den Klimaschutz: Scheuer will Deutschland zum „Fahrradland” machen

Autos raus! Radler wollen Fahrzeuge aus Stralsunder Altstadt verbannen

Von Christian Rödel