Stralsund

Da staubte es aber ordentlich. Kein Wunder, denn die jungen Radler drifteten, was ihre Reifen hergaben. 15 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren hatten sich in die Teilnehmerliste des Fahrradspeedways beim MC Nordstern Stralsund eingetragen, sozusagen als Vorprogramm für den WM-Lauf. Organisiert wurde das Ganze vom Studio Gym Fitness World und vom Fahrradhandel Heiden.

Fahrradspeedway Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-HST

Zunächst wurden zwei Zeitfahren durchgeführt. Gefragt waren die schnellsten Zeiten auf der Speedway-Kinderbahn, wo sonst die 50-Kubikzentimeter-Maschinen ihre Runden drehen. Anschließend gab es noch ein Rennen, bei dem alle gegeneinander antraten. „Startmarschall Ecki schwenkte die Fahne, ja und wir hatten auch Schiedsrichter-Augen“, sagte Udo Waitschies vom Fitnessstudio und erklärte, dass ein junger Fahrer disqualifiziert werden musste, weil er mit beiden Rädern über den weißen Strich im Innenring gefahren war. Eben wie beim Speedway.

Und am Ende gab es dann auch die Siegerehrung wie bei den Großen auf den heißen Öfen: Alle Teilnehmer bekamen eine Medaille und Sachpreise, unter anderem einen Gutschein für einen Schnupperkurs beim Nachwuchs des MCN. Über den Hauptpreis, ein BMX-Rad, konnte sich Johann Hauter freuen. Zweiter wurde Joel Holz. Über Bronze freute sich Jamy Lau. Es folgte Tim Brandt. Doch auch Nordstern Lukas Nake war dabei, ebenso wie seine Schester Lea. Lennard, Thore, Danilo, Finnly, Torben, Arin, Tim, Lenny und Leif fuhren ebenfalls einen heißen Reifen.

„Das hat uns allen viel Spaß gemacht. Für die Kinder war es ein toller sportlicher Wettkampf. Deshalb wird es auf jeden Fall weitergehen mit der Serie, die wir ja in lockerer Folge auch schon in den letzten Jahren veranstaltet haben“, so Cheforganisator Udo Waitschies.

Ines Sommer