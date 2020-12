Stralsund

Sie sorgt schon für Aufsehen, die „Costa la Luz“, die derzeit im östlichen Stralsunder Seegebiet unterwegs ist. Pausenlos pendelt das Spezialfahrzeug zwischen Ziegelgrabenbrücke und Palmerortrinne. Ein Exot in Vorpommern, wie man anhand der Daten schnell feststellen kann: der 95 Meter lange spanische 4000-Tonnen-Laderaumsaugbagger „Costa la Luz“, übersetzt „Küste des Lichts“.

Big Bagger „Costa la Luz“ Die „Costa la Luz“ ist 94,85 Meter lang und 17,02 Meter breit. Sie hat einen Tiefgang von maximal 5,68 Meter. Die „Costa la Luz“ ist ein Laderaumsaug- oder Hopperbagger. Das Schiff hat einen Laderaum von 3738 Kubikmetern und kann eine maximale Geschwindigkeit von elf Knoten erreichen.

Diese Küste erstreckt sich mit ihren weißen Stränden zwischen Huelva und Cadiz südlich von Sevilla. Mit dem Heimathafen Santa Cruz de Tenerife wird noch eins draufgesetzt. Der liegt auf der sonnigen Kanareninsel Teneriffa, ein bevorzugtes Ziel deutscher Urlauber.

Ersatz von den Kanaren

Ausgerechnet zu dieser unfreundlichen Jahreszeit hat er sich an die Küste von Sund und Bodden begeben. Hannes Nehls, Fachgebietsleiter Wasserstraßen beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee (WSA), weiß mehr dazu: „Ursprünglich sollte ein anderer Bagger eingesetzt werden, doch der stand nicht mehr zur Verfügung“.

Fahrrinne muss wieder verbreitert werden

Nun hat also die „Costa la Luz“ seit Ende Oktober die Aufgabe, ein 20 Kilometer langes Fahrwasserteilstück der insgesamt 29 Kilometer langen Ostansteuerung Stralsunds zu sanieren. „Mit dem Ziel“, sagt Hannes Nehls, „den etwa 20 Kilometer langen Fahrwasserabschnitt zwischen Kilometer 10,5 und 28,9 mit einer Fahrwasserbreite von zunächst 70 Metern und einer Tiefe von 7,50 Metern wiederherzustellen“.

Durch Rutschungen an den Seiten der Rinne haben sich im Laufe der Jahre Querschnitt und Wassertiefe verringert. Die in der Seekarte angegebenen Werte sind jedoch Navigationsgrundlage und haben den Charakter einer Garantie. Um die zu gewährleisten, müssen immer wieder sogenannte Unterhaltungsbaggerungen durchgeführt werden, um bestehende Untiefen, also flachere Stellen, zu beseitigen.

1,6 Millionen Euro werden investiert

Diese Fahrwasserbereiche sind in drei Bauabschnitte und acht Baggerfelder unterteilt. Insgesamt sollen voraussichtlich bis Ende dieses Jahres für 1,6 Millionen Euro 250 000 Kubikmeter Sediment gebaggert und umgelagert werden, wie es in der amtlichen Mitteilung heißt. „Umlagern“ bedeutet, dass das Schiff, im Fachjargon ein selbstfahrender Laderaumsaug- oder Hopperbagger, 35 Kilometer fahren muss, um das wie mit einem Staubsauger in den 3700 Kubikmeter fassenden Laderaum gepumpte Material, meistens Sand, an anderer Stelle wieder in die See zu verklappen. Die Stelle ist genau vorgeschrieben: ein rechteckiges Gebiet mit der Bezeichnung KS 527 östlich von Thiessow auf Rügen und westlich der Greifswalder Oie.

Lange Vorbereitungszeit

Ein Projekt wie dieses ist das Ergebnis einer sechsmonatigen Vorbereitungsphase. Daran sind Ingenieure und Experten verschiedener Fachrichtungen des Wasser- und Schifffahrtsamtes beteiligt, beispielsweise aus der Nassbaggerei oder der Gewässerkunde. Weitere Fachbehörden werden einbezogen, die Maßnahmen vorbereitet und bis zur Fertigstellung koordiniert. Dahinter steckt also jede Menge Arbeit.

Mehr Schiffe , mehr Erfolg

Die in die Wege zu leiten und zu überwachen, ist Aufgabe des Staates, hier konkret des neu geschaffenen Großamtes Ostsee unter der Leitung von Stefan Grammann. Der muss letztlich dafür geradestehen, dass alles Maritime zwischen Lübecker und Pommerscher Bucht „läuft“. Im Amtsdeutsch heißt das: „Parameter herstellen für die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs“. Wovon letztlich auch der Stralsunder Hafen profitiert. Denn wenn mehr und größere Schiffe zum Hafen gelangen können, bedeutet das auch wirtschaftlichen Erfolg.

Von Peer Schmidt-Walther