Tribsees

Fallrohre aus Kupfer im Wert von circa 200 Euro wurden von der Thomaskirche in Tribsees gestohlen. Zwei Blitzableiter wurden bei dem Diebstahl beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Polizei informiert, machten sich der oder die Täter in der Zeit zwischen dem 14. November und dem 18. November (7.30 Uhr) an der Kirche zu schaffen.

Wer im genannten Zeitraum auffällige Personen an der Kirche beobachtet hat, wendet sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570).

Mehr aus der Region:

Von Anja Krüger