„Falsche“ Handwerker in Stralsund unterwegs

Stralsund

Betrugsversuch im Handwerkerdress: In Stralsund haben Männer im Arbeitskleidung an mehreren Haustüren geklingelt. Unter dem Vorwand, Rauchmelder austauschen zu wollen, haben sie versucht, sich Zugang zu Wohnungen am Wulflamufer zu verschaffen. Zum Zuge kamen sie nicht. Die Polizei warnt vor solchen „falschen“ Handwerkern.

Bei 63-Jähriger geklingelt

Bereits am Montag klingelten in einem Mehrfamilienhaus im Wulflamufer gegen 13 Uhr drei bisher unbekannte Männer bei einer 63-Jährigen. Einer der Männer stellte sich und seine Begleiter als Mitarbeiter der Firma „ Techem“ vor und an, dass sie die Rauchmelder austauschen wollen. Der vermeintliche Handwerker wies in dem Zusammenhang darauf hin, dass es entsprechende Aushänge im Hausflur gegeben haben soll. Die 63-Jährige kontaktierte ihren Vermieter, der ihr mitteilte, dass er keine Firma mit dem Austauschen von Rauchmeldern beauftragt hat. Währenddessen habe einer der Männer von der Tür aus schon versucht, die Wohnung der Frau auszuspionieren. Hinein ließ die 63-Järhige die angeblichen Handwerker nicht. Stattdessen zeigte sie den Vorfall am Dienstag bei der Polizei an.

Vermeintliche Handwerker trugen schwarze Arbeitskleidung

Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Stralsund mitteilt, haben die Männer, die schwarze Arbeitskleidung mit der Aufschrift „R&R GmbH“ auf dem Rücken trugen im Anschluss bei mindestens einer weiteren Mieterin des Mehrfamilienhauses geklingelt. Die angeblichen Handwerker waren mit einem weißen Mercedes-Benz angereist. Recherchen ergaben, dass es sich dabei um einen Mietwagen handelte.

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Die Polizei ermittelt und bittet womöglich noch andere Betroffene, die ähnliche Erfahrungen gemacht oder die Täter sogar in ihre Wohnung gelassen haben, sich zu melden. Hinweise nehmen das Kriminalkommissariat Stralsund, Tel. 03831/2830-201, sowie das Polizeihauptrevier in der Hansestadt, Tel. 03831/28900 entgegen.

Erst ein Blick durch den Türspion

In dem Zusammenhang mahnt die Polizei zur Vorsicht. Hier einige Verhaltensregeln: Wenn es an der Tür klingelt, sollte zunächst ein Blick durch den Türspion oder durch das Fenster geworfen, die Tür im Falle von Unbekannten nur bei vorgelegtem Sperrriegel geöffnet werden. Lassen Sie nur Handwerker in die Wohnung, die selbst bestellt oder von der Hausverwaltung angekündigt wurden. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. Beim geringsten Zweifel den Vermieter anrufen und währenddessen den Besucher vor der abgesperrten Tür warten lassen. Zudringliche Besucher energisch abwehren durch lautes Sprechen oder Hilferufe. Obendrein sollte mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, vereinbart werden, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.Lesen Sie auch: Das sind die dreistesten Betrugsfälle in MV

Von Udo Burwitz