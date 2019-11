Diese Fahrt hätte er nicht antreten sollen: Ein 49-Jähriger war am Mittwoch mit gehörig Alkohol im Blut auf einer vielbefahrenen Straße Stralsunds unterwegs – und wurde von der Polizei gestoppt. Noch am gleichen Abend wurde an fast gleicher Stelle ein Teterower betrunken am Steuer ertappt.