Farbenpracht mit Hunderten von Dahlien

Bad Sülze

Jedes Jahr Anfang September lädt Bad Sülze zum Dahlienfest ein. Am Wochenende steht schon die 39. Auflage ins Haus.

In den ersten Jahren eine eintägige lokale Veranstaltung mit einem vergleichsweise kleinen einheimischen Besucherkreis ist das Dahlienfest zu einem traditionsreichen, weithin bekannten und beliebten Volksfest und heute im Amtsbereich Recknitz-Trebeltal zur größten kulturellen Veranstaltung geworden, zu der Gäste aus ganz Mecklenburg-Vorpommern in die kleine Stadt an der Recknitz kommen.

Fest für die ganze Familie

Die Organisatoren vom Bad Sülzer Kultur- und Heimatverein haben sich mit Unterstützung vieler Vereine und ehrenamtlicher Helfer auch in diesem Jahr wieder darum bemüht, auch die 39. Auflage des Festes am 7. und 8. September zu einem großen Fest mit Highlights für die ganze Familie zu gestalten.

Das umfangreiche vielseitige Programm beginnt im Vorfeld bereits am Freitagabend auf dem Museumshof mit der plattdeutschen Komödie „Dat Frollein ut de Stadt“. Während sich am Sonnabend vorwiegend alles um die Kinder und die Familien dreht, bietet der Sonntag den ganzen Tag über in einem abwechslungsreichen Programm viel Spaß und Unterhaltung für jedermann bis zum traditionellen Höhepunkt des Festes um 15.30 Uhr: Die Krönung der neuen Dahlienkönigin und der Auszeichnung der schönsten Dahlien 2019.

Mehrere hundert Dahlien, vor allem im Timmschen Garten neben dem Salzmuseum, bieten einen farbenprächtigen Rahmen für das Festprogramm, und natürlich braucht niemand nach einem Bummel über das Festgelände durstig oder hungrig nach Hause zu gehen.

Von Harry Lembke