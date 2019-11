Fazit nach Monat ohne Plastik: Gut für die Umwelt – aber richtig teuer

Plastik mit Plastik ersetzen

So bizarr es auch klingen mag, aber wir haben festgestellt, dass eine gute Alternative zu Plastik in einigen Fällen tatsächlich Plastik ist. Zum Beispiel bei Getränken: "Am besten sind Mehrwegsysteme aus Plastik (PET), da die Plastikflaschen leichter sind als Mehrweg-Glasflaschen. Da die Flaschen teils viele Kilometer vom Abfüller zum Kunden zurücklegen, spielen Transportemissionen bei den Ökobilanzen eine wichtige Rolle." Das schreibt der Naturschutzbund (Nabu) in seinem Mehrweg-Guide. "Wegen des geringeren Transportgewichts haben Mehrwegflaschen aus Plastik eine bessere Umweltbilanz als die aus Glas."Ein weiterer Fall ist die Mehrwegdose im Supermarkt. Auch sie ist aus (langlebigem) Plastik. Die können wir mit Salat befüllen, der sonst bisher in dünnen Einwegplastikbehältern gelandet wäre. Zudem ist in der Gemüseabteilung immer noch viel Grünzeug in Plastik eingepackt. Das sparen wir uns. Und die neue Dose ist so robust, sie hält garantiert Jahre (oder Jahrzehnte?).Mit unserem Wassersprudler können wir Getränke selbst mixen. Die dafür verwendete Flasche ist aus Plastik, ebenso sind die Sirups in Plastikfläschchen abgefüllt. Wir ersetzen damit Einwegplastikflaschen.Ein weiteres Produkt, das in diese Reihe passt, nennt sich Buddelbuddy, eine Hartplastikflasche, die an Kinder im Landkreis Vorpommern-Rügen verteilt werden soll. Die Kinder lernen so, dass nicht jedes Mal Müll anfallen muss, wenn man Durst hat. Für 5 Euo (+2,50 Euro Versand) gibt es die auch zu kaufen. Alle Infos dazu hier Die Erlöse aus dem Verkauf der Buddelbuddys gehen an das Projekt " Weniger fürs Meer ", in dem sich der Tourismusverband Rügen mit Partnern dafür einsetzt, Einwegplastik auf der Insel und in Stralsund zu vermeiden.Text: Kai