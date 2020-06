Fehlende Hortplätze in Altenpleen: Schluss mit Notlösungen!

Altenpleen

Der Ruf nach mehr Hortplätzen erschallt in den sechs Gemeinden des Amtsbereiches alle Jahre wieder. Und das hat gute, erfreuliche Gründe: Erstens ziehen immer mehr Familien mit ihren Kindern nach Prohn, Preetz, Klausdorf, Kramerhof, Mohrdorf oder Altenpleen. Zweitens hat die Kranich-Grundschule einen guten Ruf und zieht deshalb inzwischen auch Kedingshäger und Parower an, die früher lieber in Stralsund unterrichtet werden wollten.

Drittens, und das ist ganz aktuell, wird der Hortplatz wie die gesamte Betreuung in der Kita vom Land bezahlt. Wollten sich einige Eltern bisher die knappe Hausaufgaben-Stunde bis zur Abfahrt der Busse nicht rund 100 Euro kosten lassen, nehmen sie nun das Gratis-Angebot gern mit. Die Nachfrage steigt.

Langfristige Lösung muss her

Nun könnten sich die Verantwortlichen – das Amt als Schulträger und der Storchennest-Verein als Hortbetreiber – entspannt zurücklehnen und argumentieren: Ein Rechtsanspruch auf den Hortplatz besteht nicht. Zum Glück sagen sie das nicht, um die Eltern nicht vor den Kopf zu stoßen. Aber auf Dauer sind Amt und Verein überfordert mit der Aufgabe. Will man statt Flick-Schusterei wirklich eine langfristige Lösung für die Familien, müssen Land und Bund nach Krippe und Kindergarten endlich auch ein Invest-Programm für den Hort starten. Und das muss passieren, bevor sich eventuell 2025 der Rechtsanspruch für den Hortplatz durchsetzt!

Von Ines Sommer