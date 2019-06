Stralsund

Qualitätsprobleme und mangelndes Arbeitstempo: Der Standort Stralsund der MV-Werften gerät offenbar heftig unter Druck. Bestätigten OZ-Informationen zufolge soll Genting-Chef Colin Au der Werft am vergangenen Sonnabend persönlich einen Besuch abgestattet haben, um sich über die Probleme zu informieren.

Der Werft sollen beim Bau der ersten von zwei besonders eisgängigen Luxus-Kreuzfahrtschiffen der Klasse „Crystal Endeavor“ ähnliche Fehler unterlaufen sein, wie bereits beim Bau der Scandlines-Fähren zu Zeiten, als die Weft noch zu P+S gehörte.

Diese Kreuzfahrtschiffe werden in MV gebaut:

Zur Galerie Höher, länger, breiter: Diese Kreuzliner entstehen in Mecklenburg-Vorpommern. Werftstandorte sind in Rostock-Warnemünde, Wismar und Stralsund.

Ultimatum aus Malaysia : Schiff soll in sechs Wochen schwimmen

Die Luxusyacht mit einer Länge von 164 Metern und Passagierkabinen bis zu 105 Quadratmetern Größe sollte ursprünglich für die zur Genting-Gruppe gehörende Reederei Crystal Yacht Expedition Cruises einsatzbereit sein und ab 2020 in Polargebieten auf Fahrt gehen. Der Neubau soll 350 Millionen Euro kosten. Nach Fertigstellung will Genting in Stralsund zwei baugleiche Yachten sowie sieben weitere Schiffe bauen lassen. Damit wäre die Werft bis 2026 ausgelastet.

Au soll der Führungsriege am Sonnabend ein letztes Ultimatum gestellt haben, damit der Zeitplan für die erste „Crystal Endeavor“ noch gehalten werden kann. Demnach müssen die MV-Werften ihm nun rasch ein Konzept vorlegen, woraus hervorgeht, wie der Baufortschritt beschleunigt werden kann – und zwar so, dass das Schiff in spätestens sechs Wochen schwimmt. Andernfalls würde er den Rohbau aus Stralsund wegschleppen und am Genting-Standort in Bremerhaven weiterbauen lassen. Daraufhin soll es am Donnerstag in Stralsund eine Personalversammlung gegeben haben.

Stralsund könnte vom Schiffbauer zum Zulieferer degradiert werden

Der Gesellschafter soll zudem gedroht haben, die Werft in Stralsund dann weiterhin lediglich zum Bau von Großsegmenten der Schiffe einzusetzen, die an anderen Standorten gebaut werden. Dies würde in Stralsund zu einem nicht unbedeutenden Abbau der Arbeitsplätze auf der Werft führen. Derzeit sind an dem Standort rund 650 Mitarbeiter beschäftigt.

Werft-Sprecher Stefan Sprunk bestätigt: „Die Erhöhung der Geschwindigkeit ist notwendig und ist unter anderem auch mit dem Betriebsrat vor Ort abgestimmt. Von der Wirkung der Maßnahmen gehen wir aus.“ Von einer Personalversammlung wollte Sprunk nicht sprechen. Das sei eher ein Meeting gewesen.

Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) sagte der OZ, dass derzeit zwischen der Werft und dem Betriebsrat über Möglichkeiten verhandelt werde, wie der Abgabetermin des Schiffes im März 2020 noch gehalten werden kann. „Dazu gehören auch Dinge wie eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit“, betonte er. „Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass auf der Werft in Stralsund in Zukunft weniger gearbeitet wird. Das ist nicht der Fall.“

Für den Bau der Endeavor-Yachten gelten allerdings keine Landesbürgschaften. Diese Schiffe lässt Genting auf eigenes Risiko bauen.

Mehr zum Thema:

Kreuzfahrtsaison 2019: Alle Schiffe und Anläufe in einer Galerie

Zur Galerie Schiffegucken in Rostock, Wismar, Sassnitz und Stralsund: 47 Kreuzfahrtschiffe nehmen Kurs auf MV.

Benjamin Fischer