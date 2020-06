Feiern mit Schutzmaske: So wollen Veranstalter aus Vorpommern Partys und Firmenevents möglich machen

Stralsund/Greifswald

Mehr als 60 Veranstalter aus ganz Vorpommern wollen kämpfen – um ihre Firmen, ihre Existenzen und ihre Jobs. Denn aufgrund der derzeitigen Corona-Beschränkungen verdient die Branche kein Geld mehr. Um das zu ändern, haben die Betroffenen in den vergangenen Wochen ein Konzept erarbeitet, welches unter Berücksichtigung aller derzeitigen Corona-Auflagen Open-Air-Tanzveranstaltungen ermöglichen soll.

Doch wie soll das gehen?„Der Veranstaltungsbranche geht es schlecht. Gaststätten, Hotels, Läden – alle hatten immer einen ungefähren Fahrplan. Wir haben gar nichts, und dagegen wollen wir etwas ändern“, sagt René Haupt, Inhaber der Veranstaltungsfirma Melody Events aus Wolgast. Im Kern berücksichtigt das Konzept, welches seine Firma mithilfe aller anderen Veranstalter aufgestellt hat, einen ständigen Mindestabstand von 1,50 Metern. Partygänger sollen außerdem fast überall eine Maske tragen und die Hände in regelmäßigen Abständen desinfizieren. Doch mit diesen Regelungen ist das Konzept noch nicht gänzlich erklärt.

Veranstaltungen mit 500 Personen

Die Anzahl der Eintrittskarten ist begrenzt. 500 Personen fordern die Veranstalter, erst dann lohnt es sich auch finanziell. Bislang besagt die Verordnung der Landesregierung, dass öffentliche Veranstaltungen untersagt sind. Dies gelte bis zum 31. August insbesondere auch für größere Konzerte und Festivals.

Ausnahmen können von der zuständigen Gesundheitsbehörde unter Erfüllung bestehender Auflagen genehmigt werden. Dann dürfen in geschlossenen Räumen maximal 100 Personen und unter freiem Himmel maximal 300 Personen teilnehmen.

Die Stralsunder CDU-Landtagsabgeordnete Ann Christin von Allwörden, die ebenfalls das Konzept bekommen hat, macht den Veranstaltern im Gespräch Mut: „Das Leben beginnt an allen Ecken. Warum sollen also nicht auch Sie Anteil daran haben? Ich denke, die Chancen stehen trotz der Bedingungen gar nicht so schlecht.“

Sicherheitspersonal kontrolliert Masken-Pflicht und Abstand

Der Einlass verliefe dem Konzept zufolge mithilfe von Schleusen. Ein- und Ausgang wären demnach getrennt. Durch die Schleusen gelangen die Gäste in zwei weitere Zonen. Hier sollen zuerst die Hygiene-Regeln und das „Wege-System“ erklärt werden. Nachdem die Gäste das erforderliche Kontaktformular ausgefüllt haben, erfolgt ein Abgleich der persönlichen Daten.

Auf dem Gelände angekommen, würden die Gäste mithilfe von Markierungen und Zäunen zum Platz geleitet werden. Die Besucher dürfen sich ausschließlich mit einem Mund-Nasen-Schutz und mit Mindestabstand über das Gelände bewegen. Durch den Einsatz von Sicherheitspersonal soll eine ständige Kontrolle der Einhaltung dieser Regelungen erfolgen. Auch Desinfektionsmittelspender und mehrsprachige Hinweisschilder sollen flächendeckend aufgestellt werden.

Vorgeschriebene Laufwege für Gäste

Bei ihrem Tisch angekommen, dürfen die Gäste ihre Maske absetzen. Ihren Platz sollen sie nur für den Toilettengang oder zum Tanzen verlassen – dann wieder mit dem Mund-Nasen-Schutz. An einem Tisch dürfen maximal zehn Personen sitzen, die sich wiederum gemeinsam auf der Veranstaltung bewegen können. Andere Tischgruppen zu besuchen, ist verboten.

Die Veranstalter haben in ihrem Konzept außerdem vorgesehen, die Laufwege der Gäste zu den Toiletten oder zur Tanzfläche zu markieren. Diese würden so konzipiert werden, dass sie sich nicht mit denen der anderen Gäste überschneiden. Jeder Tisch bekäme somit einen „Laufpfad“ zu einem eigenen Tanzkreis auf der Tanzfläche. Die Tanzkreise der Tische werden von den Veranstaltern mit einem Abstand von 1,50 Metern auf dem Boden markiert. Weiteres Sicherheitspersonal soll zudem kontrollieren, dass nur die zum Tisch zugeordneten Laufpfade benutzt werden.

Keine Bedienung an der Bar

Weitere Maßnahmen betreffen auch die Bar: Die Getränke können ausschließlich beim zugeteilten Kellner bestellt und bezahlt werden. Dieser trägt Maske und Einweghandschuhe. Letztere müssen nach jedem Tischkontakt gewechselt oder desinfiziert werden. Die Bar dient als reiner Arbeitsbereich.

Ein Kontakt zwischen Gästen und DJ soll durch eine Pufferzone zwischen Bühne und Tanzfläche vermieden werden. Die Toiletten würden in kürzeren Abständen gereinigt und nach jeder Benutzung desinfiziert werden. Außerdem: Zuweisung der Kabinen für Gäste durch das Personal, getrennte Ein- und Ausgänge und eine vollständige Desinfektion der Toilette nach jeder Benutzung.

Veranstalter verschaffen sich Ohr in der Politik

Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder weiß um die prekäre Lage, in der sich die Veranstaltungs- und Kulturschaffenden befinden. „Es ist schon einmal sehr gut, dass jetzt ein Konzept auf dem Tisch liegt, woran man sehen kann, dass die Veranstalter sich wirklich Gedanken gemacht haben“, sagt er. Er wolle das erarbeitete Konzept mit in den Städte- und Gemeindetag hineinnehmen und dort die Relevanz für die Städte hervorheben.

Den Kulturschaffenden gelang es ebenfalls, mit Vorpommerns Staatssekretär Patrick Dahlemann ins Gespräch zu kommen. Dieser wolle das Konzept an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig weiterreichen, so Tobias Lembke von BT-Events aus Greifswald. „Uns soll nun geholfen werden. Wir hoffen, dass Tanzveranstaltungen bis 500 Personen erlaubt werden und wir ein zweites Hilfspaket von der Landesregierung bekommen“, sagt der Veranstalter.

Stralsunder haben Firmenevents im Blick

Darauf hoffen auch die Stralsunder Veranstalter um Fabian Schwabe. Er ist einer der drei Geschäftsführer von fest, einer noch jungen Firma für Eventplanung und Konzeption. „Der Grundsatz der Idee ist gut“, sagt Schwabe. „Es ist wichtig, dass die Veranstaltungsbranche zur Lösungsfindung beiträgt und Vorschläge der Umsetzung abgibt.“ In Stralsund würde man derzeit an einem weiteren Konzept arbeiten, das einen anderen Schwerpunkt setzt. Dort soll es vorrangig um Businessevents, wie Firmenjubiläen, größere und kleinere Weihnachtsfeiern, Kongresse und Tagungen gehen. „Gemeinsam mit der Politik können wir für MV eine ganzheitliche Lösung finden“, sagt Schwabe. „Mit den Ansätzen aus Wolgast für Tanzveranstaltungen und unsere ergänzend.“

Von Lena-Marie Walter und Kay Steinke