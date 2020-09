Stralsund

Schunkeln, quizzen und feiern auf der Picknickdecke: Das kommende Wochenende wird bunt. Trotz Corona wagt Stralsunds Kreativszene zusammen mit der Hansestadt ein Open-Air-Event der Superlative. Dafür verwandelt der Küstenkosmoz die Hansawiese über das Wochenende hinweg in eine maritime Erlebniswelt. An beiden Tagen wird es von 11.30 Uhr bis 22 Uhr Drinks, Burger, Live-Musik und auch Bier-Yoga geben. Alles natürlich mit „küstenkosmonautischem Flair“ – wie die zwei Hauptorganisatoren Fabian Schwabe und Lars-Ole Größel von Kosmoz Veranstaltungssysteme GbR versprechen. Dazu serviert das Team beliebte Abendveranstaltungen, die nun den Sprung aus der Kneipe auf die große Kosmoz-Bühne schaffen. Für „Read for Beer“ (Lesen für Bier) und QuizKosmoz werden extra Showmaster aus Berlin und Rostock eingeflogen.

Trinken, kuscheln, und schunkeln auf der Picknickdecke

Bis zu 500 Gäste dürfen gleichzeitig auf das Gelände, das mit Fischernetzen umschlossen sein wird. Die Hansawiese mit ihren knapp 3500 Quadratmetern wird dafür in drei Hauptbereiche eingeteilt. Ein Sitzbereich mit Gastronomie, ein Bereich mit Verkaufsständen und sanitären Anlagen und im Herzen eine Bühne mit „Picknickfeld“. Im Abstand von 2,5 Metern können dort bis zu 95 Decken platziert werden. „Jede Gruppe bringt sich eine Decke mit“, erklärt Fabian Schwabe das Konzept. „Auf jeder dürfen sich bis zu vier Personen aufhalten.“ Bis zu 380 Gäste sollen so einen Platz finden. Auf den eigenen Decken könnten diese nahezu alles tun: Essen, trinken, schunkeln und auch „Tanzen“, sagt Schwabe. „Aber nur auf der Decke.“ Denn Küstenkosmoz 2020 ist keine Tanzveranstaltung. Die musikalischen Beiträge von Sissos, The Wake Woods oder Bob Beeman wurden mit Bedacht ausgewählt.

Amüsanter Umgang mit Corona-Regeln : Schönste Maske wird prämiert

Mit Bier-Yoga von Cora Kuehn beginnt der Küsten-Kosmoz-Tag. Quelle: Michelle Dynio

Kommen zu viele Teilnehmer in ihrer Feierlaune der Bühne zu nah, wird die Veranstaltung unterbrochen. Eine Ampelanlage soll das Publikum sensibilisieren. „Werden die Corona-Regeln nicht eingehalten, springt sie von grün auf rot“, sagt Schwabe. Die Veranstalter setzen auf einen spielerischen Umgang mit notwendigen Corona-Regeln, damit der Küstenkosmoz auch in diesem Jahr zu einem schönen Erlebnis für Publikum, Künstler und Organisatoren wird. Zur Motivation sollen daher „ Desinfektionselfen“ durch das Publikum laufen, die den Gästen zwischendurch die Hände desinfizieren. Zusätzlich soll die schönste Maske prämiert werden.

Für Bier lesen: Frivole Bier-Poetry

Lesen für Bier: Elias Hadjeus und Leonie Baeßler werden Besucher-Texte im Slam-Stil vortragen. Quelle: privat

Die Hauptveranstaltung am Sonnabendabend ist ein Lesungsformat, das quasi mit einem Trinkspiel kombiniert wurde. Dafür braucht es kräftige Lesestimmen auf der Bühne, herausfordernde Texte vom Publikum – und ganz viel Bier. Auf der Bühne werden Singer-Songwriter Elias Hadjeus und die Berliner Radiomoderatorin Leonie Baeßler stehen. Performen sie gut, werden sie im Verlauf des Abends vermutlich immer betrunkener. Das Prinzip: Sie werden alles lesen, was das Publikum mitbringt. Also: Zeitungsartikel, Gebrauchsanweisungen, Groschenromane oder peinliche Tagebucheinträge. So bestimmt das Publikum das Programm, die Art des Vortrags hingegen wird über ein dubioses Drehrad bestimmt. „Per Zufall wird über den Stil entschieden“, sagt Lars-Ole Größel, der das frivole Format bereits zweimal in „Knuts Bar“ durchgezogen hat. Hadjeus und Baeßler müssen die Texte dann in sächsisch, bayrisch oder auch „merkelsch“ vortragen. Danach wird per Applaus entschieden. War der Text amüsanter als der Vortrag, bekommt der Gast ein Bier – sonst müssen die Showmaster trinken. „Für mich die perfekte Abendunterhaltung“, sagt Größel. „Es geht um Spontanität und Situationskomik. Ich werde selbst einen schönen Text mitbringen.“

Read for Beer: Radiomoderatorin Leonie Baeßler wird Besucher-Texte vorlesen. Macht sie dies gut, bekommt sie ein Bier. Quelle: privat

Hansa-Wiese wird zur Quiz-Show

Das Rostocker Pubquiz-Team unterstützt das Open-Air-Quiz auf der Hansawiese. Quelle: Pubquiz_Rostock

Am Sonntagabend findet auf der Wiese dann das vermutlich größte Quiz statt, das die Hansestadt je gesehen hat. Mit Unterstützung des „Dein PubQuiz“ aus Rostock soll die Bucht zum „Quizkosmoz“ werden. Durch den Abend werden Marco Böhme und Tim Zangenberg aus Rostock führen, die in MV zu den Gründungsvätern des beliebten Kneipen-Denk-Sports gezählt werden dürfen. Spielen die Quizmaster sonst mit einem vernetzten Kneipenpublikum von Greifswald bis nach Warnemünde, so widmen sie sich an diesem Abend ganz ihrem Stralsunder Publikum. Ab 19 Uhr spielen bis zu 95 Quizteams (4 Personen pro Decke) in fünf Themenrunden um die Krone. „Als großer Pubquiz-Fan bin ich persönlich super gespannt auf das große Open-Air-Quiz“, sagt Conny Eisfeld, Cogründerin des Fischuppens, die sich wie viele weitere Jungunternehmer beim Küstenkosmoz engagiert. „Ein paar Plätze sind noch frei!“, preist sie die Show an – und hofft auf gute, kollektive Unterhaltung.

Küstenkosmoz 2020: Das Programm Sonnabend: 11 Uhr Küstenkosmoz wird eröffnet; 11.30 bis 12.30 Uhr Yoga mit Corazen; 12.30 bis 14 Uhr Smoother Funk mit DJ Alex Zander; 14 bis 14.30 Uhr Der Engelbrecht; 14.30 bis 15.30 Uhr Trommel Fitness Workout; 15.30 bis 16 Uhr „Groove Kids" Kindertrommelgruppe; 16 bis 17 Uhr Live-Musik mit Bob Beeman; 17.30 bis 18.30 Uhr Live-Musik mit The Wake Woods; 19 bis 21.50 Uhr Read for Beer. Sonntag: 11.30 bis 12.30 Uhr Weltmusik mit Michael Theel; 12.30 bis 13.30 Uhr Live-Musik mit Stilbrügge; 13.30 bis 14.30 Uhr Bier Yoga mit Corazen; 14.30 bis 15.30 Uhr Der Engelbrecht; 15 bis 15.30 „Trommel mit!“; 15.30 bis 16 Uhr Trommelgruppe „KleinLaut“; 16 bis 17.30 Uhr Live-Musik mit Sissos, 17.30 bis 19 Uhr Raggaesound & Rhythm mit DJ Irie Jai; 19 bis 21.50 Uhr QuizKosmos mit dein PubQuiz. Kinderfreundliches Event: Mitmachaktionen für Kinder werden neben und auf der Bühne angeboten. Neben dem Hauptprogramm werden weiterhin Rollrunden mit Longboards entlang der Promenade und Kanutouren ab der Wasserkante angeboten. Alle Infos finden Sie unter kuestenkosmoz.de

