Ferien im Stralsunder Jugendkunst-Verein: Flieger in der Mongolei gelandet

Stralsund

Was für spannende Ferien! Der Verein Jugendkunst hat sich für die Mädchen und Jungen für die schulfreie Zeit etwas Besonderes einfallen lassen. Mit der Reiseagentur „ Thomas Kuck“ geht es in die weite Welt. Und der Jungfernflug klappte fantastisch. Für zehn Kinder ging es in die Mongolische Steppe, zum Jurtenbau und dem Entwurf landestypischer Kleidung.

20 Reiseangebote gibt es insgesamt, zehn davon sind zwar bereits ausgebucht, aber es gibt noch freie Plätze für Reisen zum Mond, nach Schweden oder Italien, zu den Tlingit Indianern nach Nordamerika, in den Benin, nach Marokko und nach Japan und Chile.

Die Länder und deren Kulturen kennenzulernen und dabei viel Spaß zu haben, das ist das Ziel von „ Thomas Kuck“. Dabei geht es auf Expeditionen, es wird gekocht, gebastelte und gewerkelt. Am 31. Juli sollen die Expeditionsergebnisse im Rahmen einer Weltausstellung am Katharinenberg präsentiert werden. Wer also vielleicht noch eine Reise buchen möchte, sollte auf www.jugendkunst.de/reisen nachschauen.

Von Miriam Weber