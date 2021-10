Klausdorf

Ein kleiner Bagger wühlt sich durch die vorpommersche Erde, zwei Bauarbeiter einer brandenburgischen Firma legen Leitungen in einen Schacht. Sie haben bereits die ersten beiden Rohbauten hochgezogen. Mit einem Jahr Verspätung geht es nun endlich los mit der Bebauung des 1,9 Hektar großen Ferienhausgebietes rund um das Klausdorfer Inspektorenhaus.

36 Grundstücke sind angelegt. Sie sind 400 bis 1000 Quadratmeter groß und liegen nur wenige Meter vom Klausdorfer Strand entfernt, eingebettet in viel Grün und in unmittelbarer Nähe zum Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Ideal für Leute, die vom Stadtgewimmel die Nase voll haben, gern in der Natur sind oder gar auf den Spuren der Kraniche wandeln möchten. Kostenpunkt: 175 bis 250 Euro pro Quadratmeter.

Vom Gutspark zum Ferienhaus-Domizil 1900 entstand das alte Gutshaus der von Hagemeisters. Aufgrund seiner imposanten Optik wurde das Gebäude von den Klausdorfern meist nur Schloss genannt. 1963 musste das ansehnliche Gutshaus schließlich abgerissen werden, weil man vorher tragende Wände herausgenommen hatte. 1973 wurde auf dem Areal das Haus des Bauern erbaut. Bis 1990 diente es als Bauernstube, Restaurant, Ausstellungsraum und Ferienhaus. Es war der Anziehungspunkt der gesamten Region. 2012/13 wurde das Haus, geplündert und ruiniert, und schließlich abgerissen. Viele Anwohner waren darüber sehr traurig und hatten noch versucht, dies zu verhindern. Die erste Idee für das Ferienhausgebiet stammt aus den 90er-Jahren, 1994 flossen diese in den B-Plan Nummer 1 der Gemeinde Klausdorf. Jahrelang lag das Areal rund um das Inspektorenhaus still da. 2004 wollte die Schlosspark Hohendorf GmbH das Gelände kaufen. 2005 erwarb Investor Ophemert aus Leverkusen die Fläche. 2006 ersteigerte das Familienunternehmen Tophaus das Grundstück samt Haus des Bauern und Heizhaus bei einer Auktion. Sie sorgte für den Abriss des Haus des Bauern und der Nebengebäude. Schließlich erfolgte der Verkauf der rund 2 Hektar an die LGE. Der städtebauliche Vertrag stammt aus dem Herbst 2017. Die Planungen hatte die Kommune rechtzeitig auf den Weg gebracht. Flächennutzungs- und Bebauungsplan sind rechtskräftig. Die LGE hatte dann das Baufeld im Vorfeld beräumt, Bäume gefällt und viel Strauchwerk beseitigt. Alles im Einvernehmen mit dem Forstamt. Es wurden Neupflanzungen vereinbart. Einige Bäume blieben aber auch stehen, nämlich die, die für den Straßenbau in dem Ferienhausgebiet nicht relevant sind (die OZ berichtete). Die LGE, ein Tochterunternehmen der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mit 25 Mitarbeitern, begleitet Städte und Gemeinden seit über 25 Jahren. Der Erschließungsvertrag mit der Kommune Klausdorf ist bereits unterschrieben. Ines Sommer

Feierlicher Baubeginn für Ferienhausgebiet in Klausdorf: Projektleiterin Ute Franke, Bürgermeister Thomas Reichenbach, Margret Anders vom Infrastrukturministerium und LGE-Chef Volker Bruns (v.l.) geben den Startschuss. Quelle: Ines Sommer

Maximal können 51 Wohneinheiten gebaut werden. Soll heißen: Einige Häuser bieten Platz für zwei Familien. 14 Bauparzellen sind bereits verkauft, an Besitzer aus Berlin, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Doch auch Interessenten aus Rostock und von der Insel Rügen haben bereits ihren Platz an der vorpommernschen Boddenküste gebucht.

„Die Vermarktung läuft sehr gut, wir haben sehr viele Nachfragen“, sagte Volker Bruns, Leiter der Landgesellschaft (LGE), am Mittwoch bei der feierlichen Einweihung des Areals, zur der Vermesser, Planer, Grün-Gestalter, Tiefbauer und Kommunaikationsunternehmen gekommen waren.

Viele Hürden zu meistern

Die LGE Mecklenburg-Vorpommern hat mit dem Abschluss des städtebaulichen Vertrages 2017 die Verantwortung für das Gelände übernommen, nachdem lange zuvor nichts vorwärts ging. „Und auch wir kamen erst mal nur langsam voran. Da musste ein weiteres Mal der Bebauungsplan geändert werden. Wir hatten plötzlich Bewuchs, der Wald war. Wir mussten uns um die Zuwegung zu jedem Grundstück Gedanken machen“, zählt Bruns auf. Und Bürgermeister Thomas Reichenbach (CDU) ergänzt: „Wir haben zu jeder Parzelle eine Bauberatung gemacht, um die Probleme zu lösen.“

Beim Bauen wird auf Vielfalt gesetzt

Das Gute in Klausdorf ist, dass die Gemeinde mit dem Projekt Freizeitwohnen eine Möglichkeit gefunden haben, zwei Gruppen zu bedienen: Die, die nur Ferien machen wollen, aber auch die, die regelmäßig in Klausdorf ihre Wochenenden und Urlaube verbringen wollen. Dabei baut jeder, der eine Parzelle gekauft hat, für sich. „Bauträgerfrei“ nennt man das, ein Trend der bei den Kunden beliebt ist. „Natürlich wird gebaut im Rahmen der vorgegebenen Satzungen“, hatte Architektin Ute Franke in einem früheren Gespräch betont. „Aber wir setzen schon auf Vielfalt – vom Stein-auf-Stein-Haus bis zum schilfgedeckten Domizil, alles ist möglich“, so Thomas Reichenbach.

Grüne Wand sorgt für Unmut bei Einheimischen

Die 2,50 Meter hohe, grüne Schutzwand sorgt für Ärger bei den Klausdorfern, denn sie versperrt die Sicht zum Strand. Quelle: Ines Sommer

In Klausdorf sind nicht alle begeistert. Und das liegt an einer 2,50 Meter hohen, grünen Wand, die den Blick von der Straße Richtung Strand versperrt. „Diese Lärmschutzwand ist der Stachel im Fleisch bei unserem kleinen, aber feinen Projekt. Auch wenn früher die Sichtachse zum Wasser auch durch das Haus des Bauern gestört war – nach dem Abriss hatte man eben die freie Sicht, und die ist jetzt wieder weg, das regt manchen Klausdorfer auf“, weiß Thomas Reichenbach aus den Beschwerden der Bürger.

„Die Schutzwand muss sein, die ist gesetzlich vorgeschrieben. Denn der benachbarte Parkplatz wird bei Veranstaltungen im Vorpommernhus ständig von vielen Autos genutzt. Das ist nicht nur ein paar Mal im Jahr, hinzu kommen private Feiern. All das war zu berücksichtigen“, sagt Ute Franke von der LGE und deutet an, dass ein Versäumnis jetzt dann später für Frust und Ärger gesorgt hätte. Eine Verlegung des Parkplatzes sei auch nicht möglich gewesen, das hatte die Gemeinde geprüft. „Das Ganze hat 140 000 Euro gekostet und wurde gefördert.“

Von Ines Sommer