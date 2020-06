Stralsund

Alles anders in diesem Jahr. Dieses Motto gilt vor allem auch für die Urlaubszeit. Doch während der unterrichtsfreien Zeit in Stralsund zu bleiben, heißt nicht, dass es nichts zu erleben gibt. Hier bekommt ihr ein paar Anregungen, was ihr in den kommenden Wochen alles anstellen könnt.

Tierisches Vergnügen

Eine Menge hat der Zoo in den Ferien zu bieten. Fast jeden Tag gibt es dort etwas, immer in der Zeit von 10 bis 14 Uhr, zu erleben. Am 29. Juni lernen Ferienkinder etwas über den richtigen Umgang mit Hunden unter dem Motto „Die Sprache erkennen und richtig deuten“. Vom 30. Juni bis 2. Juli wird zu einer Projektwoche zum Thema „Auf leisen Sohlen – Luchse und Wölfe zurück in Deutschland“ eingeladen.

Den Nachwuchs der Polarwölfe kann man im Zoo bestaunen. Quelle: Stefan Sauer

Geführte Fütterungen für Kinder gibt es am 7. und 22. Juli. Wer ein Insektenhotel selbst basteln möchte, sollte sich den 8. Juli vormerken und am 15. Juli wird eine Sonnenmühle gebastelt. Gewerkelt und gebastelt wird auch am 21. Juli, dann allerdings für die Tiere. Mit den Mitarbeitern der Zooschule wird dann der Frage nachgegangen, warum man einige Tiere in einem Zoo beschäftigen muss.

Wer einmal wissen möchte, wie der Tag eines Zootierpflegers aussieht, bekommt am 9. und 23. Juli einen Einblick. Am 13. Juli kann sich die Feriengruppe ein Wunschthema aussuchen und am 14. Juli heißt es „Wald – da ist was los“. Spannend wird auch der 16. Juli, wenn zu einem Sportfest eingeladen wird, bei dem es darum geht, tierische Rekorde zu brechen.

Eine Anmeldung für die Veranstaltungen im Zoo ist spätestens fünf Tage vor Beginn notwendig unter zoo-verwaltung@stralsund.de oder telefonisch unter 03831/25 34 80.

Die Großen kaufen ein, die Kleinen spielen

Zu einer Kinderspielaktion wird am Freitag von 10 bis 17 Uhr zum Strelapark eingeladen. Was dort geboten wird? Lasst euch überraschen.

Grüne Farm und Kleckerburg

Der Natur ganz nah auf der Grünen Farm. Quelle: Miriam Weber

Der Kinder- und Jugendtreff des Stadtteilzentrums Knieper West hat sich einiges für die Ferienkinder einfallen lassen. Montags geht es von 14 bis 16.30 Uhr in den Zoo. Dienstags stehen von 14 bis 17 Uhr Spiel und Spaß auf der „Grünen Farm“ auf dem Programm. Dort können unter anderem Tischtennis, Fußball, Seil- und Wasserspiele und vieles mehr gespielt werden.

Sportlich wird es auch mittwochs, wenn von 14.30 bis 16 Uhr zu Sportspielen beim Verein sport live in der Kindersportschule Stralsund eingeladen wird. Donnerstags geht es wieder von 14 bis 15.30 Uhr auf die Grüne Farm. Der Freitag steht in den Ferien im Kinder- und Jugendtreff ganz im Zeichen des Strandbades. Dort können von 11 bis 15 Uhr nach Herzenslust Sand- und Kleckerburgen gebaut und gespielt und geplanscht werden.

Eine Reise um die Welt

In 40 Tagen um die Welt mit der Reiseagentur „ Thomas Kuck“ heißt es beim Verein Jugendkunst. Dort kann man sich in den Ferien zu verschiedenen Expeditionen aufmachen und so viel Neues entdecken und lernen: Kulturen und Köstlichkeiten. Von Island über South Dakota bis hin zum Mond oder nach Panama. Das gibt es nicht? Wer sich davon überzeugen möchte, dass man so eine Reise in Stralsund machen kann, findet dazu Informationen unter www.jugendkunst.de/reisen/

Theater und Tanz

Eine reine Jungstanzgruppe sind die Huckleberries. Quelle: Christian Rödel

Wer nun denkt, dass das schon alles ist, hat sich kräftig geschnitten. Denn auch an der Jugendkunstschule werden Kurse, Workshops und Projekte angeboten. Jungs ab zehn Jahren, die Lust auf coolen Tanz haben, sollten sich den Zeitraum 30. Juni bis 4. Juli vormerken.

Dann macht sich die wilde Gruppe der Huckleberries auf eine tänzerische Entdeckungsreise und erkundet auf dem Fahrrad die Umgebung von Stralsund. Sie machen Station an verschiedenen Orten und ertanzen sich deren Geschichten. Vor Ort entwickeln sie dynamische und akrobatische Bewegungssequenzen, bei denen wagemutige Parcourselemente ausprobiert und mit coolen Breakdance-Moves verbunden werden.

Kunstexperimente

In Niepars können Kinder ab acht Jahren vom 6. bis 10. Juli Fundstücke aller Art sammeln –ob Steine, Pflanzen, Dinge, Töne, Geräusche, Silben, Worte, Gespräche. Das Smartphone trifft auf die Schreibmaschine. Mikroskope, Diktiergeräte, Heißklebepistole und Stifte können zum Einsatz kommen.

Was ist wirklich wichtig im Leben und was macht mich glücklich? Im Theaterkurs „Was ist wichtig?“ begeben sich die Teilnehmer im Alter zwischen zehn und 14 Jahren spielerisch auf eine Suche. Was ist, wenn ich etwas weggebe, das vermeintlich nur eine Kleinigkeit ist, und dann feststelle, dass ich ohne das nur halb existiere? Der Kurs, vom 31. Juli bis 2. August, beschäftigt sich mit unterschiedlichen Darstellungsformen und es werden kleine Szenen inszeniert.

Mehr Kurse und Informationen darüber und zur Anmeldung gibt es unter www.jks-vr.de

Von Miriam Weber