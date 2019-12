Festliche Stimmung beim Weihnachtssingen der Stralsunder Chöre

Stralsund

Die Besucher-Resonanz beim traditionellen Weihnachtssingen der Stralsunder Chöre ist jedes Jahr in der Adventszeit phänomenal, und das war bei den beiden aktuellen vorweihnachtlichen Konzerten am Wochenende des 1. Advents nicht anders. Die beiden Veranstaltungen am Freitagabend und Samstagnachmittag im Atrium der Diesterweg-Regional-Schule in Knieper Nord waren wieder restlos ausverkauft.

Am Freitagabend traten unter anderem der Eisenbahnerchor aus Velgast und der Stralsunder Rock&Pop-Chor „Habit“ auf. Die Stralsunder Singakademie unter der Leitung von Benjamin Saupe, der Strela-Frauenchor und die Prohner Hafengäng erfreuten am späten Samstagnachmittag die Konzertgäste.

Weihnachtssingen der Chöre in Stralsund. Quelle: Christian Rödel

Von Christian Rödel