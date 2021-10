Stralsund

Gleich zwei Personen konnte die Polizei im Stralsunder Stadtteil Knieper-West am Donnerstagvormittag festnehmen. Wie sie mitteilt, trafen sie an der Adresse einer 28-Jährigen, die per Haftbefehl gesucht wurde, auch einen 26-Jährigen mit offenem Haftbefehl an. Beide versuchten zu flüchten, konnten aber kurze Zeit später festgenommen werden.

Da die Beschuldigte auch nach mehrfachem Klingeln und Klopfen nicht öffnete, obwohl sie offenbar da war, verschaffte die Feuerwehr den Beamten auf Anweisung eines Richters Zutritt. Die beiden Gesuchten nutzten indes die Zeit und flüchteten auf die umliegenden Balkone. Der 26-Jährige öffnete zudem eine angekippte Balkontür und versteckte sich in der fremden Wohnung.

Frau auf freiem Fuß, Mann im Knast

In der Wohnung der 28-Jährigen fanden die Beamten im Zuge des Einsatzes außerdem Betäubungsmittel und diverse Fahrräder, von denen eines als gestohlen gemeldet worden war. Die Polizei ermittelt gegen die Stralsunder nun unter anderem wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch, des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und des Diebstahls.

Da die 28-Jährige die offene Zahlung aus ihrem Haftbefehl begleichen konnte, ist sie auf freiem Fuß, der 26-Jährige wurde wegen diverser Straftaten in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

