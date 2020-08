Stralsund

Die Polizei in Stralsund ermittelt nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus mit 16 Mietparteien wegen Brandstiftung. Ein bislang unbekannter Täter hatte nach ersten Ermittlungen im unteren Hausflur einen Kinderwagen in Brand gesetzt, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Mittwochabend mitteilte.

Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Eine am Haus vorbeigehende Zeugin bemerkte den Brand und verständigte sofort durch Klingeln eine Hausbewohnerin. Die Feuerwehr aus Stralsund war mit einem kompletten Löschzug vor Ort und konnte den Brand rechtzeitig löschen. 13 Menschen mussten kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (03831) 2890-624, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.

