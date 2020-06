Feuer zerstört Jugendclub in Tribsees

Tribsees

Am Sonnabendnachmittag ist ein Jugendclub in Tribsees zu einem großen Teil ausgebrannt. Obwohl die Freiwillige Feuerwehr schon nach kurzer Zeit am Einsatzort eintraf, konnte sie nicht verhindern, dass etwa ein Drittel des Gebäudes den Flammen zum Opfer fielen. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer durch einen technischen Defekt an einem Sicherungskasten verursacht.

Das Feuer verursachte einen Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Menschen befanden sich während des Brandes nicht in Gefahr. Das Gebäude ist seit Mitte März geschlossen.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere OZ+ Artikel

Von pas