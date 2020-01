Geringe Sauerstoffkonzentration in der Luft: Am Silvesterabend mussten die Gäste des ausgebuchten Hotels Seeblick in Barhöft (Vorpommern-Rügen) kurzzeitig ihre Zimmer verlassen. Einen technischen Defekt konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr ausschließen. Nach einstündigem Lüften waren Werte wieder okay. Kontrolle am nächsten Tag ohne Beanstandungen.