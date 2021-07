Stralsund

In einem Mehrfamilienhaus in der Barther Straße in Stralsund ist in der Nacht zu Montag in Feuer auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Die Flammen griffen anschließend auf den darüber befindlichen Dachstuhl über, teilte die Polizei am Morgen mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte dieser bereits in voller Ausdehnung.

Als das Feuer ausbrach, befanden sich 12 Menschen in dem Haus. Sieben von ihnen hatten das Gebäude bereits verlassen, fünf weitere wurden von der Polizei in Sicherheit gebracht. Alle blieben unverletzt.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr Stralsund waren stundenlang im Einsatz. Die Barther Straße wurde für die Löscharbeiten zwischen Carl-Heydemann-Ring und Grünhufer Bogen für den Straßenverkehr voll gesperrt. Die Bewohner des Hauses kommen vorübergehend in einem Motel unter. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Von RND