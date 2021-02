Tribsees

Mit einem neuen Rettungsboot werden die Kameraden der Tribseeser Freiwilligen Feuerwehr künftig auf den Gewässern der Trebel bei Notfällen schnell im Einsatz sein. „Unser altes Boot war Jahrgang 1979 und stammte noch aus NVA-Beständen“, sagt Wehrleiter Manuel Horn, der weiß, dass das in die Jahre gekommene Boot ziemlich schwerfällig im Einsatz und für Feuerwehrzwecke unter heutigen Bedingungen eigentlich nicht mehr den Zulassungsanforderungen entsprechen würde.

„Ein neues Boot musste her und mit der Stadt haben wir als Feuerwehr immer einen guten Ansprechpartner, wenn es ein Problem zu lösen gilt“, sagt Horn, der selbst als Stellvertreter des Bürgermeisters im Stadtparlament aktiv ist. So stieß man denn trotz eines klammen Stadtsäckels durchaus auf offene Ohren im Stadtparlament.

Bei Unfällen auf dem Wasser schnell zu Stelle

Bürgermeister Bernhard Zieris (FWG) sieht denn für die Beschaffung des neuen Feuerwehrrettungsbootes auch gleich mehrere Ansätze: „In der an Seen und Mooren reichen Trebellandschaft setzen wir als Stadt auf den Wasserwander-Tourismus. Bei möglichen Notfällen müssen die Kameraden der Feuerwehr schnell eingreifen können“, sagt das Stadtoberhaupt.

Fördermittel waren für das neue Boot nicht in Aussicht gestellt worden. Dennoch hatte die Stadt nicht gleich nach dem ersten besten Boot gegriffen, sondern nach einem, das für die Zwecke optimal ist. Dafür wurden drei, vier Boote im Vorfeld angeschaut und mit anderen Feuerwehren Erfahrungen dazu ausgetauscht. „Das neue Boot ist schnell zum Einsatzort zu transportieren, auf dem Wasser wendig und auch eisgängig“, so Zieris. 15 000 Euro hat die Trebelstadt in das Rettungsboot schließlich investiert.

Trebelzugänge für Wasserwanderer, Angler und Feuerwehr

Damit nicht genug. In Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern wurden bei Thomashof an der Baumannsbrücke und bei Rekentin bereits zwei Krautentnahmestellen am Trebelufer geschaffen. Ein dritte ist in Planung. „Diese Trebelzugänge können gleichermaßen von Wasserwanderern, Anglern, aber auch von der Feuerwehr genutzt werden, um Boote zu Wasser zu lassen“, sagt der Bürgermeister.

Ideal für Einsätze im Flachwasser

Für Manuel Horn und seine Kameraden ist das neue Rettungsboot ideal. Es kann auch bei Überschwemmungen von Wiesen oder Straßen im flachen Wasser eingesetzt werden, da es sehr leicht und mit seinem 15 PS-Motor für die Aufgaben ausreichend kräftig ist“, sagt Horn. Dass es notwendig ist, daran lässt der Feuerwehrchef keinen Zweifel. „Wir müssen auf den Gewässern rund um Tribsees einsatzfähig sein.“ In den vergangenen Jahren waren die Kameraden wenigstens einmal jährlich zu Einsätzen ausgerückt.

Ausbildung in Corona-Zeiten eingeschränkt

Bislang sind die 38 Männer und Frauen der Tribseeser Wehr gut durch die Corona-Zeit mit ihren Herausforderungen gekommen. „Wir hatten keinen Erkrankungsfall und konnten stets zu allen Einsätzen ausrücken“, sagt Manuel Horn. Die üblichen Hygieneregeln werden eingehalten – von Desinfektion bis Abstandsregeln. Letztere sind zwar in der engen Umkleide schwer umzusetzen, aber auch da wird versucht, dass nicht alle auf einmal ihre Kleidung tauschen. Auf den Autos gilt bei der Fahrt zum Einsatz die Maskenpflicht. Nur die Ausbildung läuft derzeit nicht.

In 600 Stunden den Feuerwehrübungsturm saniert

Der Vorher-Nachher-Effekt: Die Kameraden der Tribseeser Feuerwehr haben ihren Übungsturm in Eigenleistung wieder trainingsfähig gemacht. Quelle: FFW Tribsees

Dennoch wurde im letzten Jahr viel dafür gearbeitet, dass mit dem Auslaufen der Pandemie wieder trainiert werden kann „Dafür haben wir unter anderem unseren Feuerwehrübungsturm wieder fit gemacht“, sagt der Wehrleiter. Die gut 14 Meter hohe dreigeschossige Wand, an der unter anderem die Ausbildung mit der Hakenleiter geübt wird, war 2003 von der Berufsfeuerwehr Greifswald übernommen worden. An der ursprünglichen Holzverkleidung hatte der Zahn der Zeit unübersehbare Spuren hinterlassen. Bevor die Dekra bei der Sicherheitsabnahme endgültig den Daumen gesenkt hätte, griffen die Kameraden zur Selbsthilfe.

Die alte Beplankung wurde abgenommen, der Stahlrohraufbau mithilfe von Schweißarbeiten verstärkt. Danach wurden wasserfeste HPL-Schichtstoffplatten aus dem Baumarkt anstelle der alten Holzplanken angebracht. Die Stadt und der Kreisfeuerwehrverband unterstützten das Vorhaben ebenso wie Sponsoren aus der Trebelstadt, die mit Baugerüst und Pflasterarbeiten halfen.

„Nach gut 600 Stunden Eigenleistung präsentiert sich der Feuerwehrübungsturm jetzt in einem dezenten Grau“, sagt der zufriedene Wehrleiter, der nun darauf hofft, dass das nächste Training bald gestartet werden kann.

Von Jörg Mattern