Prohn

28 aktive Brandschützer zählt die Prohner Feuerwehr, ein Stützpunkt für das gesamte Amt Altenpleen. Auch wenn nicht alle tagsüber einsatzbereit sind: Die Leute zum Brand- oder Unfallort zu bekommen, gestaltet sich schwierig, denn im Moment gehen dafür nur ein Lösch- und ein Tanklöschfahrzeug, und die haben wenig Plätze. Und der Mannschaftstransportwagen (MTW) hat das Zeitliche gesegnet.

„Wir haben den 2008 gebraucht von der Berufsfeuerwehr in Stralsund bekommen. Jetzt kam das Auto mit Baujahr 1997 nicht mehr durch den Tüv“, berichtet Stefan Klockow.

Jugendfeuerwehr zählt 20 Kinder

CDU-Landtagsabgeordneter Dietmar Eifler übergibt dem Vize-Feuerwehr-Chef Stefan Klockow den Bescheid über die 23000-Euro-Förderung des neuen Autos. Quelle: Ines Sommer

Der stellvertretende Wehrleiter, von Beruf Feuerwehrmann in Rostock, erklärt, dass das Fahrzeug aber nicht nur für Einsätze, sondern auch für die Jugendfeuerwehr gebraucht wird. „Wir haben 20 Kinder, die hier ausgebildet und betreut werden. Mehr können wir im Moment leider nicht leisten. Deshalb gibt es erst mal ein Aufnahmestopp“, sagt der 31-Jährige.

In puncto MTW gibt es jetzt Hoffnung. Denn nachdem die Gemeinde Prohn bereits 22 500 Euro im 2021er-Haushalt bereitstellte, gibt es nun mit dem Land einen zweiten Partner, so dass ein neues Auto gekauft werden kann. Letzte Woche überbrachte der CDU-Landtagsabgeordnete Dietmar Eifler den Prohner Blauröcken – und ganz in Blau hatten sie den Besuch auch empfangen – die gute Nachricht, dass aus dem Strategiefonds 23 000 Euro bereitgestellt werden.

Das Geld ist da, aber...

Kommunalpolitiker bei der Prohner Feuerwehr. Quelle: Ines Sommer

Und doch hat die Sache einen Haken: Die Prohner Feuerwehrleute müssen noch ewig auf ihr Fahrzeug warten. „Die Ersatzbeschaffung muss ausgeschrieben werden, das bereiten wir vor, denn die Finanzierung ist ja nun gesichert. Das Problem ist aber: Die Lieferzeit beträgt 15 Monate“, so Ines Materna-Braun, leitende Verwaltungsbeamtin in Altenpleen. Offensichtlich ist der Bedarf in ganz Deutschland riesig. „Und der wird noch wachsen, jetzt nach der Flutkatastrophe in Westdeutschland“, sind sich die Prohner Feuerwehrmänner einig.

Sie hatten ihre gesamte Technik auf den Hof gefahren: Lösch- und Tanklöschfahrzeug, Einsatzleitwagen, Boot samt Schlauchanhänger, Gulaschkanone und Robur-Traditionsfahrzeug. Und als Symbol für den Nachwuchs ein kleines Kinder-Feuerwehrauto. Fehlt jetzt also nur noch der MTW. Ines Sommer

Die Technik der Feuerwehr in Prohn. Quelle: Ines Sommer

Von Ines Sommer