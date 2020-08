Stralsund

Zu einem gemeinsamen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ist es am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr in der Fährstraße in Stralsund gekommen.

In einem Mehrfamilienhaus war der Rauchmelder im Hausflur ausgelöst worden. Die Beamten vor Ort entdeckten vor Ort, dass in einer der Wohnungen das Essen in einer Mikrowelle angebrannt war und für die Rauchentwicklung gesorgt hatte.

Anzeige

Nachdem der Hausflur gelüftet war, konnten alle Mieter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Es gab keine Verletzten.

Von OZ