Feuerwehr in Tribsees feiert 125. Geburtstag in Corona-Krise

Es hätte so schön werden sollen. Am 26. Mai vor 125 Jahren war die Freiwillige Feuerwehr Tribsees gegründet worden. Ein Jubiläum, auf dessen Würdigung sich die 38 Männer und Frauen der Wehr seit Jahresbeginn zielgerichtet vorbereitet hatten. Doch dann kam ihnen der Ausbruch der Corona-Pandemie samt des Lockdowns zu deren Eindämmung dazwischen.

Festakt mit 200 Gästen wurde erstmal verschoben

„Auch wenn die Einschränkungen des öffentlichen Lebens gegenwärtig langsam gelockert werden, so hat es uns doch das komplette Festprogramm durcheinandergebracht“, sagt Feuerwehrchef Manuel Horn. Das heißt, die für den 29. Mai geplante Festveranstaltung wurde erst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben

„Wir warten da die Entwicklung ab und damit gewissermaßen auf die Entscheidung der Landesregierung, wann größere Veranstaltungen wieder erlaubt werden“, sagt der Wehrleiter. „Schließlich wollten wir mit über 200 Gästen feiern.“

Umzug auf nächstes Jahr verlegt

Wegen der nicht vorhersehbaren Lage hat sich die Wehr denn auch gleich dazu entschlossen, den für 6. Juni ins Auge gefassten großen Umzug durch die Trebelstadt bis zum Volkspark auf das nächste Jahr zu verschieben. Vom Termin her soll er dann gemeinsam mit dem Kinder- und Sommerfest der Trebelstadt zusammengelegt werden. Und wie bereits geplant, wird die Einladung an die Feuerwehrleute befreundeter Wehren aus dem Amtsbereich Recknitz-Trebeltal, aus Grimmen sowie Stralsund aufrechterhalten.

„Die Corona-Krise hat uns gleich noch weitere Jubiläen in diesem Sommer verhagelt“, sagt Horn. Geplatzt sind nämlich auch die Feiern zum 25. Geburtstag der Jugendwehr, auf die sich die 12 Mädchen und Jungen im Alter zwischen sieben und 16 Jahren schon gefreut hatten. Und auch das große Jubiläumskonzert zum 60. Geburtstag der Tribseeser Feuerwehrkapelle mit befreundeten Kapellen wurde vorsichtshalber schon mal auf das nächste Jahr verlegt.

Feuerwehrchronik überarbeitet

In Druck gehen kann in diesen Tagen dagegen die überarbeitete Tribseeser Feuerwehrchronik. „Angesichts von so viel Feuerwehrtradion in der Stadt haben wir uns die Chronik noch einmal vorgenommen und vor alllem das Geschehen der letzten Jahre noch einmal etwas umfangreicher aufgearbeitet“, sagt der Feuerwehrchef.

Das ganze Werk ist mit zahlreichen Fotos ordentlich illustriert. Damit hat sich der Umfang des historischen Rückblicks auf etwa 90 Seiten gegenüber der ursprünglichen Chronik nahezu verdoppelt. Gedruckt werden davon 1000 Exemplare, für die der Feuerwehrförderverein das Geld spendierte.

Zwei Sponsoren für Ausrüstung

Mit einem Tribseeser Gebäude- und Grundstücksservice sowie dem Energieversorger E.dis haben sich auch zwei Sponsoren gefunden, die anlässlich des Jubiläums den Tribseeser Feuerwehrleuten bei der Ausrüstung mit neuer Tagesdienstbekleidung unter die Arme greifen. Für Manuel Horn und seine Kameraden ist das vor allem ein Zeichen der Verbundenheit einheimischer Unternehmen mit der ehrenamtlichen Arbeit, die Frauen und Männer der Wehr für die Sicherheit der Trebelstadt leisten.

In seinen Dank dafür schließt der Wehrleiter auch die Tribseeser Stadtvertreter mit ein. „Vor allem in Vorbereitung auf das Jubiläum gab es eine hervorragende Zusammenarbeit mit dem Kulturausschuss der Stadtvertretung und dessen Chefin Mandy Gora“, sagt Horn.

Deutschlandcup als Höhepunkt

Jetzt hofft ganz Tribsees mit seinen Feuerwehrleuten, dass dennoch ein Höhepunkt der geplanten Geburtstagsfeierlichkeiten stattfinden kann. „Wir haben uns darum bemüht, den Deutschlandcup im Feuerwehrsport an die Trebel zu holen“, sagt Manuel Horn.

„Der Termin am 12. September ist zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vom Tisch.“ Der Feuerwehrchef bezieht sich dabei auf die guten Kontakte seines Kameraden Klaus-Dieter Quade, der selbst lange Jahre aktives Mitglied im Feuerwehrsport-Team MV war.

Unterstützt wird die Feuerwehrsport-Hochburg Tribsees dabei vom Feuerwehrkreisverband Vorpommern-Rügen, der laut Horn aktuell ebenfalls damit plant, anlässlich des Deutschlandcups den Kampf um den Kreispokal am gleichen Tag an der Trebel stattfinden zu lassen.

Von Jörg Mattern