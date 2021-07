Feuerwehr löscht Brand in Stralsunder Mehrfamilienhaus

Stralsund

In einer Wohnung in Stralsund hat es in den frühen Stunden des Mittwochs gebrannt. Nach Angaben der Polizei ist gegen drei Uhr morgens ein Feuer in einer Wohnung im Leo-Tolstoi-Weg ausgebrochen. Ein Nachbar der betroffenen Wohnung soll durch den Lärm des Rauchmelders geweckt worden sein und die Feuerwehr verständigt haben. Die Stralsunder Feuerwehr konnte die Flammen löschen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde das Feuer im Badezimmer durch einen Technischen Defekt ausgelöst. Die beiden Bewohner der Wohnung im Alter von 54 und 65 wurden nicht verletzt. Die Wohnung ist jedoch unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10 000 Euro. Weitere Ermittlungen laufen.

Von OZ