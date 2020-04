Gleich zwei Brände in unmittelbarer Nähe und zur gleichen Zeit musste die Feuerwehr Dienstagnacht in Stralsund löschen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Womöglich wurden die Feuer gelegt.

Feuerwehr löscht gleich zwei Brände in unmittelbarer Nähe in Stralsund

Feuerwehr löscht gleich zwei Brände in unmittelbarer Nähe in Stralsund

Kostenlos bis 16:01 Uhr Feuerwehr löscht gleich zwei Brände in unmittelbarer Nähe in Stralsund