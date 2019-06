Franzburg

Hiobsbotschaft für die Franzburger Schwimmbad-Crew am Mittwochmorgen: Als Ute Ollenburg ihre täglichen Wasserproben nimmt, bleibt ihr Blick entsetzt am Schwimmbadboden kleben. „Man hat das Loch ganz deutlich gesehen“, sagt sie. Woher das Leck kommt, weiß keiner, aber bei einer so alten Folie können poröse Stellen schon mal zu einem Leck führen...

Doch was tun? Bei diesem Wetter strömen täglich viele Badegäste in die Freizeiteinrichtung. „In den Tagen hatten wir schon 500 Leute hier drin. Super. Aber es wäre doch schlimm, wenn wir jetzt das Wasser ablassen müssten“, sagt die Schwimmbad-Chefin und erklärt, was das bedeuten würde. „Erst muss das Wasser raus, dann wird geklebt und getrocknet, dann kommt neues Wasser ein. Das dauert schon mal ein paar Tage. Und danach müssten auch alle Chemikalien wieder neu zurecht gemacht und zum Einsatz gebracht werden. Da kommen wir auf zwei Wochen, in denen die Leute hier nicht schwimmen könnten.“

„Damit sind wir gerettet“

Deshalb ging gleich ein SOS an den Franzburger Bürgermeister Dieter Holder (CDU). „Ich habe sofort an unsere Feuerwehr gedacht. Die ist ja immer zur Stelle, wenn man sie braucht.“ Gesagt, getan. Und schon stand mit Marius Holder der Feuerwehr-Chef persönlich am Beckenrand. Mit einem kleinen Tauch-Einsatz stopfte er das Leck. „Damit sind wir gerettet, denn er hat Schlimmeres verhindert“, freut sich die Schwimmbad-Crew.

„Ich bin mit einem normalen PA-Gerät runtergegangen. Durch den Überdruck in der Maske muss man da aber schon ein bisschen tricksen, damit man unter Wasser bleibt. Aber das hat gut geklappt“, so der taucherfahrene Marius Holder nach seinem Badehosen-Einsatz gegenüber OZ.

An der Schwimmbadkante hatten die Mitarbeiter die Ersatzfolie mit Spezialkleber versehen. Per Tauchgang wurde das Stück über das Loch geklebt und mit Platten beschwert, damit es sich nicht lösen kann. Nach zehn Minuten war der Einsatz beendet.

„Wir haben jetzt nur noch ganz wenig Wasserverlust. Hoffen wir, dass das so bleibt. Die Badegäste können also wieder schwimmen und planschen kommen“, sagt Ute Ollenburg, übrigens selbst Feuerwehrfrau in der Nachbarwehr Wolfshagen.

Badewasser hat 24 Grad

Seit dem Kindertag ist das Schwimmbad nun schon gut besucht. Die Sonne hat nicht nur an Land, sondern auch im Wasser für tropische Temperaturen gesorgt: 24 Grad hat das „Badewasser“. Und weil es gerade so gut läuft, öffnen die Türen des Schwimmbads schon um 11 Uhr, obwohl das eigentlich die Zeit für Wochenenden und für Ferientage ist.

„Aber wir sind hier, haben alles vorbereitet, der Imbiss ist gut bestückt, und wenn dann Leute kommen, schicken wir die doch nicht weg“, sagt Ute Ollenburg. Und genau deshalb darf abends auch in der Woche bis 19 Uhr gebadet, gespielt und geschwommen werden.

Ines Sommer