Feuerwehreinsatz in Stralsund: Darum waren die Brandbekämpfer im Putbuser Weg

Stralsund

Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist am Montag in den Stralsunder Süden gerufen worden. Bei Baggerarbeiter auf einem Grundstück im Putbuser Weg kam es laut Hansestadt zu einem Zwischen fall. So sollen Bagger beim Aushub eine Gasleitung beschädigt haben. Die Stralsunder Feuerwehr hätte in kürzester Zeit die Absperrung des Geländes übernommen. Fünf Minuten später waren bereits die Stadtwerke mit einem Team vor Ort – und das Gas konnte abgesperrt werden.

Einen Brand mussten die Einsatzkräfte in diesem Fall nicht bekämpfen, auch Verletzte hat es offenbar nicht gegeben.

Von oz