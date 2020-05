Feuerwehreinsatz in Stralsund: Darum wurde der Frankendamm abgesperrt 

Stralsund

Für einen Feuerwehreinsatz ist der Frankendamm in Stralsund am späten Sonnabendnachmittag weiträumig abgesperrt worden. Ab ungefähr 17 Uhr konnte kein Auto mehr die Verkehrsader zur Altstadt passieren. Grund dafür war ein Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus. Darüber wurde die Einsatzleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen ungefähr gegen 16.30 Uhr informiert. Insgesamt rückten 24 Feuerwehrmänner von der Stralsunder Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Stralsund an. Sie waren mit mehreren Löschfahrzeugen im Einsatz. Auch eine Drehleiter wurde vorgefahren.

Anzeige

Diese wurde für den Einsatz aber nicht mehr gebraucht. Den Rettungskräften und Polizisten gelang es rechtzeitig, alle Personen aus dem betroffenen Gebäude und den anliegenden Häusern zu evakuieren. Kurz nach 17.30 war der Brand gelöscht. Gegen 18 Uhr konnten die Feuerwehren wieder abrücken. Der Einsatzleiter bestätigte den Balkonbrand. Angaben zur Brandursache und Höhe des Schadens konnte er noch nicht machen. Die Kripo hat die Ermittlungen unternommen. Diese dauern noch an.

Weitere OZ+ Artikel

Feuerwehrkräfte löschen einen Brand im Frankendamm. Quelle: Kay Steinke

Mehr lesen:

Soforthilfe der Hansestadt Stralsund: So können Vereine an Geld kommen

Kitas und Schulen: Stralsund will raus aus Corona-Korsett

Corona-Lockerungen: Diese Gastgeber heißen die Touristen an Vorpommerns Ostsee willkommen

Stralsunds Sportasse: Ruderer und Handballer räumen ab

Von kst