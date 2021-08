Barth

Am Samstag kam es gegen 17.00 Uhr zu einem Dachstuhlbrand eines Wohnhauses mit drei Wohneinheiten in Groß Mohrdorf. Aufmerksame Zeugen vor Ort alarmierten neben der Feuerwehr auch die Anwohner, so dass sich diese rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Die Polizei vermeldet keine Verletzten.

Die Ortsdurchfahrt musste für die Dauer des Einsatzes und der Löscharbeiten mehrere Stunden gesperrt werden. Insgesamt waren 65 Kameraden der Feuerwehr vor Ort. Die beiden brand- und löschwasserbetroffenen Wohnungen des Hauses sind nach Polizeiangaben nicht mehr bewohnbar. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf geschätzte 250.000 Euro. Eine 32-jährige Anwohnerin erlitt einen Schock und wurde ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

Hinsichtlich der Brandursache schließt die Polizei eine fahrlässige Brandstiftung nicht aus, weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

Von RND/ots