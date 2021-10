Feuerwehren rund um Stralsund rüsten auf: So teuer ist die neue Technik

Franzburg/Klausdorf/Preetz

Wirft man einen Blick in die vom Land geforderte Feuerwehr-Bedarfsplanung eines jeden Amtes, kann man schon ins Grübeln kommen. Die Kosten für die Einsatzbereitschaft der Brandbekämpfer sind enorm. Sie beruhen nicht auf dem Prinzip „Wünsch dir was“, sondern zeigen, was in den nächsten Jahren in die Wehren investiert werden muss, um die ständig steigenden „Brandlasten“ im Notfall im Griff zu haben. Da geht es nicht nur um Technik, sondern auch um Sicherheitsstandards, die von der Feuerwehrkasse vorgegeben werden. Aber auch die Gewinnung neuer Mitglieder ist ein wichtiges Thema, um im Brandfall ausrücken zu können.

Viel neue Technik muss her

Vor diesem Hintergrund versuchen Kommunen und Feuerwehr, Bestellungen für neue Technik zu bündeln. Eine Forderung des Ex-Innenministers Caffier, der Feuerwehrautos gleich en masse bestellen wollte, damit sie in der Anschaffung günstiger werden. Einen ersten Schritt in diese Richtung unternahm kürzlich die Feuerwehr in Prohn (die OZ berichtete). Nun folgten die Wehren Preetz und Klausdorf, ebenfalls aus dem Amt Altenpleen. Aber auch in Franzburg wurde der Antrag auf den Weg gebracht.

Die Feuerwehr Preetz bekommt 144 000 Euro Förderung vom Land für ein neues Feuerwehr-Fahrzeug. Quelle: CHRISTIAN RÖDEL

Franzburg hat starke Kinder- und Jugendwehr

In der Stadt an den Hellbergen trat kürzlich alles an, was die Feuerwehr zu bieten hat. Dazu gehört zum Beispiel eine riesige Nachwuchsabteilung. Rund 50 Kinder, und damit dürfte das schon eine der größten Abteilungen der Region sein, lernen hier die Grundregeln des Brandschutzes. Da werden Knoten ebenso geübt wie das Einmaleins der verschiedenen Schläuche. Unterteilt ist der Nachwuchs in zwei Gruppen – Kinder- und Jugendfeuerwehr. Stolz stellen sich die Mädchen und Jungen fürs Foto auf, denn sie haben etwas vorzuführen – ihre neuen Uniformen. Auch die Eltern sind gekommen, um diesen Moment mitzuerleben – und im Foto festzuhalten.

Neue Uniformen für die Lütten

Dafür, aber auch für andere feuerwehr-technische Ausrüstung gab es kürzlich Geld aus Schwerin. 21 500 Euro hatten der Landes-Wirtschaftsminister Harry Glawe und der inzwischen ausgeschiedene Landtagsabgeordnete Dietmar Eifler (beide CDU) mitgebracht. Was gehört denn zu einer Uniform, wollen wir von den Lütten wissen. „Hose, Jacke, Helm, Handschuhe und ein Gürtel“, sagt ein Knirps wie aus der Pistole geschossen. Vize-Wehrleiter und Hauptlöschmeister Mathias Sturm (36) ergänzt: „Für die Schuhe sorgen die Eltern selbst, wäre ja auch nicht schön, wenn man die Stiefel von jemand anderem tragen muss.“

Björn Marquardt (CDU), Bürgermeister von Preetz: Wenn wir jetzt noch mehr Platz fürs Gerätehaus bekommen, wäre alles perfekt. Quelle: CHRISTIAN RÖDEL

Fast aus dem ganzen Amtsbereich kommen die Lütten zur Feuerwehr nach Franzburg. Sie haben sogar ein eigenes Feuerwehrhaus, das die Blauröcke 2019 selbst hergerichtet haben. 436 Stunden leisteten sie ehrenamtlich, um aus dem ehemaligen BQB-Gebäude ein Kinder-Feuerwehr-Gerätehaus zu machen. „Bei dem Zulauf, den wir jetzt haben, ist das fast schon wieder zu klein“, sagt Feuerwehr-Chef und Amts-Brandmeister Marius Holder.

500 000 Euro für neues Löschfahrzeug

Aber Vorrang hat jetzt erst mal ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF20). Der Förderantrag für die 500 000-Euro-Investition ist raus, denn ohne die läuft nichts. Allerdings haben alle Feuerwehren zurzeit ein Problem: Es gibt mindestens ein halbes Jahr Wartezeit, und bestellen darf man erst, wenn die Fördermittel in Schwerin bestätigt wurden.

Bisher hegen und pflegen die 41 aktiven Feuerwehrleute aus Franzburg drei Autos: einen Mannschaftswagen, ein Löschfahrzeug und ein Tanklöschauto. Auch das Gerätehaus bekommt vorerst den Stempel „Ausreichend“.

Viele Einsätze außerhalb der Gemeinde

Ob Ackerbrände und das Feuer, das in einem Traktorgespann ausbrach, auch im Sommer hatten die Franzburger Brandbekämpfer reichlich zu tun. Allerdings: 48 Prozent der Einsätze sind überörtlich. Heißt: Die Franzburger werden auch zu Bränden in andere Gemeinden gerufen, weil die dortigen Wehren aufgrund des Personalmangels und vieler Mitglieder, die außerhalb arbeiten, nicht einsatzbereit sind.

Ebenfalls großer Bahnhof vor dem kleinen Feuerwehrgebäude in Klausdorf: Zwei etwas in die Jahre gekommene, aber sehr gepflegte Tragkraftspritz-Fahrzeuge haben hier noch ein einmal Paradeaufstellung genommen. Die beiden Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren von Klausdorf und Preetz werden demnächst, wenn ihre neuen Nachfolger geliefert worden sind, außer Dienst gestellt.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Leuchtende Augen bei Andreas Hoppe, stellvertretender Wehrführer von Klausdorf, wo 21 aktive Ehrenamtler in Bereitschaft stehen, und seinem Preetzer Kollegen Thomas Meinert, der im Nachbardorf die Verantwortung für 14 Kameraden und Kameradinnen bei Löscheinsätzen trägt.

Neue Fahrzeuge für Klausdorf und Preetz

Den beiden Bürgermeistern Thomas Reichenbach von Klausdorf und Bürgermeister Björn Marquardt (beide CDU) von Preetz steht die Freude ebenfalls ins Gesicht geschrieben, denn Dietmar Eifler kam mit zwei roten Mappen nach Klausdorf. Und darin verbirgt sich meistens Geld aus Schwerin. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: 144000 Euro für die Brandschützer aus Preetz und 128000 Euro für die Klausdorfer Freiwillige Feuerwehr. „Die Höhe der Fördersumme hängt von Finanzstärke der jeweiligen Gemeinde ab“, begründete der Klausdorfer Bürgermeister und Amtsvorsteher Thomas Reichenbach die unterschiedliche Förderhöhe.

Der Preetzer Bürgermeister Björn Marquardt war zwar auch voller Freude, hatte aber noch einen Zusatzwunsch auf seiner Agenda. „Wenn wir jetzt auch noch einen Neubau in Schmedshagen bekommen, um zusätzlich Platz für unsere komplette Feuerwehrtechnik zu schaffen, wäre es für uns optimal...“

Von Ines Sommer und Christian Rödel