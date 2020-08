Rostock/Malchin

Den Wäldern im Nordosten fehlt Regen: Vor allem Sitkafichten, Gemeine Fichten und zunehmend auch Buchen und Birken leiden unter der seit gut zwei Jahren andauernden Trockenheit in den unteren Bodenschichten. Zudem greifen bundesweit Baumschädlinge gerade Fichten an. Die Folge: Extreme Mengen an Schadholz überschwemmen den Markt. Die Preise rauschen in den Keller.

Einschlag frischer Fichte gestoppt

Durch den Einbruch der Holzpreise, insbesondere bei Fichte und Kiefer, rechnet allein die Landesforst mit Mindereinnahmen von zehn Millionen Euro pro Jahr. „Das ist ein herber Verlust für MV, das im Schnitt jährlich 45 bis 50 Millionen Euro mit dem Holzverkauf erlöst“, betont Manfred Baum, Leiter der Landesforstanstalt in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte). Aufgrund des Zusammenbruchs des Holzmarktes in diesem Bereich wurde der planmäßige Einschlag von frischer Fichte in den 29 Forstämtern im Nordosten gestoppt.

Der Chef der Landesforstanstalt, Manfred Baum Quelle: Archiv

Sorgen macht auch das Buchensterben

Diplom-Forstwirt Baum rechnet auch in diesem Jahr mit großen Schadholzmengen: „Im Vorjahr waren es hierzulande rund 600 000 Kubikmeter, ähnlich hoch wird die Menge 2020 ausfallen.“ Von einer „sehr ernsten Situation“, spricht auch Peter Neumann. Dem Leiter des Forstamtes Rothemühl (Vorpommern-Greifswald) macht zudem das Buchensterben zu schaffen. „Der Trockenstress lässt die Bäume anfälliger werden, beispielsweise für Borkenkäfer und Pilze.“

Er rechnet mit Ausfällen beim Holzverkauf von etwa 50 000 Euro in diesem Jahr. Mit Blick auf die Lage etwa in Sachsen, Bayern oder Nordrhein-Westfalen sei der Nordosten aber noch „auf der Sonnenseite des Lebens“.

Ruin vieler Waldbesitzer droht

„Allein 20 Millionen Festmeter Schadholz in Nordrhein-Westfalen überfluten den Holzmarkt.“ Das verdeutlicht Jörg Haase, leitender Angestellter der Wald- und Landschaftsbau GmbH Spantekow (Vorpommern-Greifswald). Daraus resultieren Dumpingpreise. Einem Waldbesitzer, der eine Firma mit dem Holzeinschlag beauftrage, blieben für den Festmeter oft nur zwischen 17 Cent und zwei Euro. In Süddeutschland sei die Beräumung des Schadholzes oft nicht einmal kostendeckend. Das könne den Ruin vieler Waldbesitzer bedeuten.

Große Schäden durch Sitkafichtenröhrenlaus

Alarmierend ist die Situation bei den Sitkafichten. Laut Landesforst sind etwa 700 Hektar befallen. Auf einen knackigen Winter hofft deshalb der Chef des Forstamtes Poggendorf, Robert-Marc Berger. Ein solcher würde dem Hauptfeind der aus Alaska stammenden Baumart – der Sitkafichtenröhrenlaus – nicht gut bekommen. „Seit gut zwei Jahren leben die Fichten aufgrund der Trockenheit von der Substanz. Zwischen 10 und 20 Prozent der Bäume werden es nicht überstehen“, so Bergers Prognose.

Wenig Hoffnung hat auch Dr. Bernhard von Finckenstein für etwa 20 Prozent seines insgesamt 200 Hektar umfassenden Sitkafichten-Bestandes. Mit Blick auf die Klimaprognosen verweist der Leiter des Forstamtes Billenhagen bei Rostock auf den fortwährenden Umbau der heimischen Forste: „Wir brauchen einen vielfältigen Mischwald.“

Sitkafichten stark gefährdet In MV gibt es rund 558 000 Hektar Wald, je zur Hälfte Laub- und Nadelwald. Hauptbaumarten sind Kiefern, Buchen und Eichen. Die Gemeine Fichtewächst auf sieben Prozent der Waldfläche im Nordosten. Besonders die schnellwachsenden Sitkafichten leiden unter der Trockenheit. Diese Bäume wurden vor rund 60 Jahren vor allem in den Küstenregionen gepflanzt. Sind sie geschwächt, werden sie anfälliger für Schädlinge wie den Borkenkäfer und die Sitkafichtenröhrenlaus und etliche Baumpilzarten. Rund 700 Hektar Sitkafichtenwälder in fünf Forstämtern verlieren ihre Nadeln. Ursache ist die sich massenhaft ausbreitende Sitkafichtenröhrenlaus. Sie saugt die Nadeln vollständig aus, bis sie sich verfärben, absterben und zu Boden fallen. Die Fichten werden somit von innen heraus kahl. Zahlreiche Bäume sterben ab. In den Forstämtern Neu Pudagla, Billenhagen, Schuenhagen, Bad Doberan und Poggendorf sind circa 700 Hektar – fast 980 Fußballfelder – Sitkafichtenwälder befallen.

Von Volker Penne