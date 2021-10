Filmabend in Stralsund: Emotionale Geschichte über Trauer und Verlust

Stralsund

Der Mann verstorben, die Arbeit verloren: Diese Schicksalsschläge muss Fern, gespielt von Frances McDormand, ertragen. Anstatt vollkommen zu verzweifeln entscheidet sich die 60-Jährige ihr Leben noch einmal völlig auf den Kopf zu stellen. Sie packt das Nötigste zusammen und belädt ihren weißen Van. Auf den Straßen Amerikas lebt Fern fortan als moderne Nomadin. 

Die Reise ohne Ziel führt die verzweifelte Frau quer durch ganz Amerika, dabei trifft sie Menschen, die in einer ähnliche Lage stecken. Im preisgekrönten Film „Nomandland – I’m not homeless, I’m just houseless“ erzählt Regisseurin Chloé Zhao von echten Schicksalen, findet Hoffnung und Gemeinschaft, wo sie am wenigsten erwartet wird.

Warme Kleidung und Sitzkissen zu empfehlen

Der Filmclub Blendwerk lädt am 14. Oktober um 20 Uhr in die Jakobikirche ein, um die bewegende Geschichte von Fern gemeinsam erleben zu können. Da die Corona-Ampel auf Gelb geschaltet wurde, gilt aktuell die 3G-Regel. Zusätzlich muss ein Mund-Nasen-Schutz bis zum Platz getragen werden. Der Stralsunder Verein möchte möglichst vielen Menschen das Filmerlebnis ermöglichen, daher findet die Vorstellung im Kirchenschiff statt. Denken Sie also an warme Kleidung, Decken und Sitzkissen.

Von Barbara Waretzi