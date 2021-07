Filmwerke Archiv: Wo Stralsunds „Goldener Löwe“ gesprengt wird

Stralsund

Kai-Uwe Bahr hat viel zu tun. In seinem kleinen Filmwerke-Laden in der Stralsunder Külpstraße stapeln sich Erinnerungen. Auf dem Fußboden in einer Kiste Super-8-Filmrollen aus DDR-Zeiten. Manche sind auch älter. Video-Kassetten und mehrere Diakästen stehen auf dem Tresen. Sie alle erzählen Zeitgeschichte und warten darauf, mit moderner Technik wieder erlebbar zu sein.

Kleines Museum im Eingang

Bahr, Jahrgang 1976, hat die entsprechenden alten Geräte, um sich die Filme und Fotos anzusehen, Tonbänder und Musikkassetten anzuhören, um sie dann zu digitalisieren. „Die meisten meiner Kunden sind schon älter und finden das alles in Kellern und auf Dachböden oder konnten alles lange nicht mehr ansehen, weil die Geräte kaputt sind oder schon entsorgt“, erzählt er und zeigt auf sein kleines Museum gleich am Eingang. In mehreren Regalen liegen alte Fotokameras und Diaprojektoren aus den 1950-er und 60-er Jahren. Auch eine Faltenbalg-Kamera aus den Anfangsjahren der Fotografie zählt er zu seinen Schätzen. Die meisten Geräte funktionieren nicht mehr, aber die Kunden würden sie sonst wegschmeißen und hier haben sie optisch einen Sinn. Besonders stolz ist Bahr auf seinen 16-Millimeter-Feldprojektor, den er aus einer Ecke hervorholt und auf den Tisch stellt. Damit kann man Spielfilme zeigen. Er stammt aus den Zeiten der Landkinos, als der Filmvorführer zu DDR-Zeiten in die Dörfer kam. „Die Kunden, die zu mir kommen“, sagt Bahr „wollen die Geschichten für ihre Kinder und Enkel erhalten. Das ist dann schon manchmal sehr emotional, weil sie selbst nicht wissen, was genau zu sehen ist. Und plötzlich sieht man die verstorbenen Eltern oder die Kinder, als sie noch klein und niedlich waren.“

Viele historische Dokumente aus DDR-Zeit

Die meisten Aufträge sind Familiengeschichten: Urlaube, Hochzeiten, Geburtstage, Jugendweihen. Aber er hat auch Kunden, die zu DDR-Zeiten Mitglied in einem Filmclub waren und besondere Ereignisse in Stralsund dokumentiert haben. Die Einweihung des Thälmann-Denkmals an der Sundpromenade, 1962, zum Beispiel oder die Sprengung des „Goldenen Löwen“ am Alten Markt, 1982. Auch Filmdokumente der Wendezeit und aus den 1990-er Jahren hat Bahr schon digitalisiert. „Alte Kassetten laufen nicht ganz rund“ erklärt er. „Da kann es sein, dass die Tonspur mit der Bildspur nicht mehr übereinstimmt, also jemand später lacht, als es auf dem Bild zu sehen ist, und meine Aufgabe ist es, daraus einen runden Film zu machen“. Filmrollen zum Beispiel haben eine Laufzeit von drei bis fünfundfünfzig Minuten und er brauche ungefähr das Dreifache an Zeit der Lauflänge, bevor der Kunde das fertige Produkt in den Händen halten kann, sagt Bahr.

Früher DVD, heute Daten-Stick

Hier wird das Gebäude mit dem Restaurant "Goldener Löwe" in Stralsund gesprengt. Quelle: Filmwerke Archiv

Für ein altes Dia benötigt er ungefähr acht Minuten. Lange war die DVD das Medium zur Datensicherung, heute ist es ein Stic, einfach bedienbar für alle Computer und Fernseher. „Am interessantesten fand ich zeitgeschichtlich zwei Filmdokumente einer 16 Millimeter-Kamera aus den 1930-er Jahren. Da war einmal eine Hochzeit zu sehen, die im Café Mehlert an der Ecke Alter Markt/Fährstraße gefeiert wurde, wo heute ein Kosmetiksalon ansässig ist. Und eine militärische Wache. Auf beiden Filmen Fahnen mit Hakenkreuz vor dem Rathaus und man sah viele Uniformen“, erzählt er.

Video: Hier wird der „Goldene Löwe“ gesprengt

Bahr hat einen kostenfreien YouTube- Kanal „filmwerke Archiv“ eingerichtet, wo man sich alte Stralsund-Aufnahmen ansehen kann. Dort findet man auch das Video aus „Sprengung Goldener Löwe aus dem Jahr 1982. In schwarzweißen und auch bunten Tönen kann man den historischen Moment nachverfolgen. Untermalt wurde der Film mit Klaviermusik. Seit der Veröffentlichung Anfang 2018 haben mehr als 2500 Nutzer den dreiminütigen Clip angesehen.

Unveröffentliche Aufnahmen vom Katastrophen Winter

Auf der Seite finden sich weitere Höhepunkte. Wie filmische Aufnahmen der Insel Hiddensee aus den 50ger Jahren – und Filmaufnahmen aus dem Katastrophen-Winter 1978/79 von der Insel Rügen. Und er sucht weitere Filmdokumente, um sein Archiv zu erweitern. Dafür erwirbt er die Rechte seiner Kunden. „Zeit spielt hier keine Rolle“, sagt er. „Alles, was hier reinkommt, ist alt. Wenn es wieder geht, ist es noch immer alt, aber es ist besser zu benutzen“.

Das Filmwerke Stralsund Archiv Das Filmemacher Kai-Uwe Bahr hat das Filmwerke Stralsund Archiv vor einigen Jahren Selbstständig ins Leben gerufen. Gezeigt werden dort Film- und Zeitdokumente der Hansestadt Stralsund. Die Clips sollen online über das Portal Youtube für jeden abrufbar sein. In den letzten fünf Jahren sind immer wieder neuen Clips hinzugekommen. Mittlerweile sind es fast 20, die insgesamt fast 50000 mal angesehen wurden. Das Archiv ständig erweitert werden. Damit dies gelingt, ist Bahr immer auf der Suche nach historischem Filmmaterial. Sie finden die Videos www.youtube.com/user/filmwerke Sie erreichen Filmwerke-Macher Kai-Uwe Bahr unter der Telefonnummer 03831 2888844.

Von Ulrike Sebert