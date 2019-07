Prohn

Der Musiksommer in der Prohner Kirche steht am Wochenende vor seinem Höhepunkt. So können sich Musikliebhaber am Sonnabend auf einen Konzert-Genuss freuen. Um 19.30 Uhr erklingen Orgel und Trompete in der Kirche von Prohn. Das Duo Jonas Wilfert (Orgel) und Toni Fehse ( Trompete) werden Werke aus der Zeit des Barock und der Romantik zu Gehör bringen.

Die beiden jungen Musiker lernten sich 2008 kennen. Seitdem brachten sie das gemeinsame Musizieren und Entdecken neuer und unbekannter Werke freundschaftlich und musikalisch immer mehr zusammen. Jonas Wilfert wurde 1991 geboren und trat als Solist u.a. beim Leipziger Bachfest, im Gewandhaus zu Leipzig oder im Berliner Dom auf.

Toni Fehse wurde 1989 geboren. Engagements führten ihn zum Beispiel zur Mitteldeutschen Kammerphilharmonie, an die Oper Erfurt oder zur Neuen Lausitz-Philharmonie Görlitz. Beiden Musikern ist es ein Anliegen, ihre Freude an der Musik auf das Publikum überspringen zu lassen.

Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Konzert mit den beiden Instrumenten. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird am Ausgang gebeten.

Den Musikfans ist sicher noch gut das besondre Konzert vom letzten Wochenende in Erinnerung. 150 Leute saßen da in der Prohner Dorfkirche, um ein Highlight zu erleben: Alle drei Prohner Chöre traten gemeinsam auf. Zweimal im Jahr, einmal im Sommer und einmal zu Weihnachten, erwarten die Leute sehnsüchtig diesen Auftritt.

Und sie wurden auch diesmal nicht enttäuscht. „Es war wieder ein wunderschönes Konzert mit Gänsehautfeeling“, sagte und Peter Messing. Der Bürgermeister a. D. engagiert sich bei der Prohner Hafengäng, singt und organisiert. Dieses Ensemble allein ist schon Unterhaltung vom Feinsten, haben die Shanty-Jungs doch gleich einen Tag später in Schwerin in einen Chor-Wettbewerb gewonnen.

Doch auch Pro(hn)musica und die Prohner Bläser glänzten an diesem Abend in der Kirche. Da wurden Schlager von Udo Jürgens ebenso gesungen wie Songs der Comedian Harmonists, zum Beispiel „Wochenend’ und Sonnenschein“. Der Chorleiter von Pro(hn)musica, Johannes Garbe und seine Frau, beide kommen aus Prerow, hatten sogar extra einen Klimasong komponiert.

„Am schönsten fand ich, dass alle drei Ensemble auch wieder etwas Gemeinsames gemacht haben. Mit ,Ich war noch niemals in New York’ von Udo Jürgens gab es da einen ganz emotionalen Höhepunkt“, so Pastorin Mechthild Karopka im Gespräch mit der OZ.

Auch wenn in Prohn die Konzertreihe nun am Samstag endet, Musikfreunde kommen trotzdem auf ihre Kosten, nämlich in der Mohrdorfer Patronatskirche. Am 13. September treten dort um 19 Uhr die Don-Kosaken auf. „Karten dafür gibt es schon jetzt in der Alten Schule in Morhdorf und im Pfarramt Prohn“, rührt die Prohner Pastorin, die nun auch für die Kirchengemeinde Mohrdorf zuständig ist, schon mal die Werbetrommel und verrät, dass noch weitere Konzerte in Groß Mohrdorf geplant sind.

Ines Sommer