Stralsund

Öffentliches Bekenntnis zu Stralsund: Fred Muhsal und Jens Schellknecht haben ankündigt, die geplante Marina und den dazugehörigen Komplex mit mehr als 100 Ferien- und Eigentumswohnungen an der Schwedenschanze weiterhin selbst bauen lassen zu wollen. Die beiden Immobilien-Investoren räumten allerdings ein, dass die Finanzierung des Projekts bisher nicht komplett gesichert ist.

„Der Hafen ist ein Knackpunkt“, sagte Schellknecht am Dienstagabend vor rund 200 Gästen während einer Veranstaltung in der Hochschule, die die Investoren angeboten hatten, um über den Fortschritt und die Schwierigkeiten des Bauprojektes zu informieren.

Eine Triebfeder dürfte auch der öffentliche Druck gewesen sein, der in Stralsund entstanden ist, nachdem ein Verkaufsexposé der Immobilienvermarktung Engel&Völkers aufgetaucht war, in dem das gesamte Vorhaben mit fertiggestellter Marina für 7,5 Millionen Euro zum Kauf angeboten wurde, was angesichts eines Verkaufspreises der Fläche von ursprünglich 615 000 Euro zu Spekulations-Vorwürfen geführt hatte. Käufer war seinerzeit die Ostsee-Stralsund-Appartement GmbH, hinter der Muhsal und Schellknecht als Gesellschafter stehen.

Schwierige Suche nach Finanzierungspartnern

Beide betonten am Dienstagabend übereinstimmend, dass sie an einem Verkauf trotz der schwierigen Finanzierungssituation kein Interesse hätten. Um zu erklären, wie das Exposé zustande kam, hatten Schellknecht und Muhsal den Chef der Rostocker Engel&Völkers-Niederlassung, Jens Gienapp, zu der Veranstaltung einfliegen lassen. Gienapp sagte dort auf Nachfrage der OZ, dass das Exposé nur eingesetzt worden sei, um zu ermitteln, was das Gelände mitsamt den vorliegenden Genehmigungen am Markt wert ist. Gienapp: „Finanzierungspartner für dieses Projekt zu finden, ist nicht ganz so einfach.“ Und ja, in diesem Zusammenhang „ist auch ein Kaufpreis aufgerufen worden“, was aber üblich sei. Im Jahr 2015 war bereits eine ähnliche Immobilienanzeige im Internet aufgetaucht.

Zurück zum „Knackpunkt“ Hafen: In einem städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadtverwaltung und der Ostsee-Stralsund-Appartement GmbH, mit dem nach dem Verkauf des alten Militärhafens konkrete Anforderungen festgelegt wurden, heißt es, dass der Investor sich „zum Bau und zum anschließenden Betrieb eines neuen Sportboothafens mit circa einhundert Bootsliegeplätzen“ verpflichtet und „innerhalb von drei Jahren nach Rechtskraft der ersten Änderung“ des dazugehörigen Bebauungsplanes mit dem Bau beginnt. Andernfalls können die Arbeiten zur Entstehung der Apartment-Anlage nicht starten.

Stadt verlangt Bürgschaft über 300 000 Euro

Um den Druck zumindest geringfügig zu erhöhen, verlangt die Stadt dem Vertrag zufolge von Muhsal und Schellknecht als Sicherheitsleistung eine Bankbürgschaft über 300 000 Euro. „Für den Fall, dass der Investor nicht innerhalb der genannten Frist mit dem Bau des Sportboothafens beginnt, ist die Stadt berechtigt, diese Maßnahmen selbst auf eigene Kosten, aber unter Inanspruchnahme der Bürgschaft durchzuführen. Eine über die Bürgschaftssumme hinausgehende Inanspruchnahme des Investors erfolgt nicht“, heißt es dazu weiter im Vertragstext, der der OZ vorliegt.

Pikant: Die 300 000 Euro dürften angesichts der Baukosten insgesamt, die die Investoren allein für den Hafen auf etwa vier Millionen Euro schätzen, eher ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Schellknecht zufolge hätten schon die bisherigen Leistungen der Architekten sowie erste Abrissarbeiten 475 000 Euro gekostet. Rechne man die Baukosten für die Marina, nötige Erschließungsmaßnahmen sowie den Kaufpreis hinzu, „ergeben sich Vorlaufkosten von fast sieben Millionen Euro“.

Zusätzlich 4 bis 5 Millionen Euro nötig

Eine Großbank habe in Verhandlungen den Beleihungswert des Geländes, selbst unter der Voraussetzung, dass eine Baugenehmigung sowie eine Betriebserlaubnis für die Marina vorliegen, aber nur auf knapp 1,9 Millionen Euro festgesetzt. Insofern bestehe für den Bau des Hafens ein weiterer Finanzierungsbedarf von vier bis fünf Millionen Euro, sagte Schnellknecht. Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass bei einer Marina mit 100 Liegeplätzen, jährlich mit einem Gewinn von nur 50 000 Euro zu rechnen ist. Schellknecht: „Allein über die Liegegebühren kriegen wir den Hafen nicht refinanziert. Bei einem Bankkredit hätten wir pro Jahr aber einen Kapitaldienst von 400 000 Euro zu leisten.“ Das fehlende Geld solle nun bei externen Investoren eingeworben werden, die zu einem höheren Risiko bereit seien als eine Bank. Dennoch sei 2020 mit einem Beginn der Bauarbeiten zu rechnen.

Unter den Zuhörern saß neben vielen Mitgliedern der Bürgerschaft auch Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU). Fragen an die Investoren hatte er keine. Erst nachdem Schellknecht die Veranstaltung bereits beendet hatte, griff Badrow doch noch zum Mikro, um seine schon fast übliche Schelte an kritischer Berichterstattung loszuwerden, die bei anderen Investoren, „die heute nicht hier sind“, den Eindruck entstehen lasse, dass „in Stralsund alles nicht ganz sauber läuft“.

Benjamin Fischer